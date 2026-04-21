Samsung démocratise la maison connectée : 25 appareils IKEA désormais directement intégrés à SmartThings

Samsung a son propre système de domotique : SmartThings. Ces derniers temps, la firme sud-coréenne multiplie les efforts pour étendre ses capacités. Le dernier en date consiste à rendre la création de maison intelligente plus accessible grâce à l’intégration simplifiée de 25 produits IKEA via Matter.

Samsung SmartThings intégration 25 appareils IKEA
Crédits : Samsung

Depuis quelques années, IKEA étoffe son catalogue de produits en faisant des immersions du côté des accessoires connectés qui ne sacrifient ni la praticité ni le design : le géant suédois a déjà réinventé la recharge sans fil avec sa nouvelle gamme d’accessoires insolites certifiés Qi2, avant de proposer une lampe-enceinte Bluetooth qui camoufle intelligemment la technologie dans votre déco.

Mais IKEA propose également des ampoules, des prises, divers capteurs (mouvement, ouverture de porte, température, humidité, qualité de l’air, fuite d’eau) et une télécommande à molette. Cependant, pour les connecter à SmartThings, il fallait un hub IKEA en plus d’un hub SmartThings. Ce temps est maintenant révolu pour vingt-cinq des appareils connectés du géant de l’ameublement.

Lire aussi – Samsung : piloter ses appareils connectés depuis sa voiture ? C’est désormais possible, mais pas pour tout le monde

Samsung rend la domotique plus accessible en intégrant nativement 25 appareils IKEA dans SmartThings

Samsung facilite l’intégration de vingt-cinq produits d’IKEA à SmartThings – et rend ainsi la création d’une maison connectée plus abordable. Cette collaboration annoncée par l'entreprise sud-coréenne sur son blog officiel repose sur la technologie Matter-over-Thread. Pour rappel, Matter est une norme de connectivité mondiale qui a pour vocation d’améliorer l’interopérabilité entre les appareils. Quant à Thread, il s’agit d’un protocole sans fil basse consommation qu’utilise la norme Matter pour une communication indépendante du Wi-Fi

En étant directement connectés au hub SmartThings via une interface dédiée, ces appareils IKEA fonctionnent désormais avec les appareils tiers supportés par la plateforme, mais également les équipements et l’électroménager de Samsung (téléviseur, climatiseur…). Par conséquent, la configuration de routines est possible, comme l’émission d’une alerte sur le smartphone du propriétaire dès qu’un capteur de fuite détecte de l’humidité.

Samsung SmartThings intégration 25 appareils IKEA 2
Crédits : Samsung

Cette initiative s’inscrit aussi dans le même objectif poursuivi par Samsung lorsqu’il a récemment intégré sa fonction Now Brief à SmartThings : faciliter le suivi de sa maison et de ses proches. Par exemple, avec l’accord de ses parents âgés, un utilisateur peut installer sur l’une de leurs portes régulièrement empruntées un capteur d’ouverture IKEA pour vérifier qu’ils ont bien commencé leur journée.

Selon Samsung, la télécommande à molette d’IKEA est le produit qui incarne cette nouvelle interopérabilité. D’une simple rotation, l’utilisateur peut ajuster la luminosité de ses éclairages. Progressivement, elle prendra en charge d’autres appareils nécessitant un contrôle granulaire – comme les stores, « plus tard cette année ». Notez que la disponibilité de ces vingt-cinq appareils IKEA et de leur intégration native dans SmartThings peut varier selon les régions.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Deezer : près de 50 % des titres mis en ligne chaque jour sont générés par l’IA

La plateforme de streaming audio Deezer dévoile un chiffre choc sur les musiques s’ajoutant chaque jour au catalogue. La présence de l’IA ne cesse d’augmenter au fil du temps. Plus…

IA

Des barrettes de RAM DDR5 2 fois moins performantes : la solution d’Asus contre la pénurie ?

Asus et HKEPC testent des barrettes de mémoire RAM en divisant leur bande passante par deux. Ce serait l’une des solutions envisagées pour pallier la pénurie de composants. La crise…

Cette Citroën électrique à moins de 13 000 € est une bonne affaire, sauf si vous lisez les petites lignes

Les voitures électriques abordables se font rares, mais Citroën vient de franchir un cap inédit. La ë-C3 Autonomie Urbaine descend à 12 990 € aides déduites, un record sur le…

WH-1000XX : Sony confirme par erreur le lancement d’un nouveau casque Bluetooth premium, mais attention à votre portefeuille

Une petite bourde de Sony a permis de confirmer une rumeur qui circule depuis des semaines : la sortie d’un nouveau casque Bluetooth premium. Celui-ci sera baptisé WH-1000XX et, malgré…

Google Photos ajoute 7 outils de retouches rapides pour vous rendre plus beau

Plus besoin d’envoyer votre photo à Gemini si elle ne nécessite que quelques retouches subtiles pour sublimer les visages. Google Photos regroupe désormais plusieurs outils dédiés accessibles très facilement. Retoucher…

Cet OS inédit de Hyundai redonne aux boutons physiques la place que les écrans leur avaient volée

Les écrans tactiles ont envahi les habitacles au point de faire disparaître les boutons physiques. Hyundai prend le contre-pied de cette tendance avec un nouvel OS maison qui les remet…

Clair Obscur : Expedition 33, le jeu culte chute à moins de 35 € sur PS5 et Xbox Series, vite !

S’il y a bien un jeu vidéo qui a marqué l’année 2025, c’est bien évidemment l’incroyable et inattendu Clair Obscur : Expedition 33. Ce jeu français, multi-récompensé, est aujourd’hui à…

Artemis II confirme ce que les scientifiques redoutaient sur le cerveau des astronautes

Flotter en apesanteur semble anodin, mais le cerveau des astronautes en garde les traces longtemps. Des chercheurs ont découvert que la force exercée pour saisir un objet reste mal calibrée…

Instagram : un bug étonnant fait complètement disparaître les couleurs du réseau social

Depuis quelques jours, des utilisateurs d’Instagram s’inquiètent de voir leurs photos transformées en noir et blanc après avoir été postées. Le réseau social a confirmé qu’il s’agit d’un bug, qui…

WhatsApp teste son abonnement payant, voici à quoi il sert

Meta confirme : la formule payante pour la messagerie WhatsApp arrive. Nous en savons plus sur ce qu’elle propose, ainsi que son prix. En l’état actuel des choses, l’abonnement est…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.