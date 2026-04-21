Samsung démocratise la maison connectée : 25 appareils IKEA désormais directement intégrés à SmartThings

Samsung a son propre système de domotique : SmartThings. Ces derniers temps, la firme sud-coréenne multiplie les efforts pour étendre ses capacités. Le dernier en date consiste à rendre la création de maison intelligente plus accessible grâce à l’intégration simplifiée de 25 produits IKEA via Matter.

Depuis quelques années, IKEA étoffe son catalogue de produits en faisant des immersions du côté des accessoires connectés qui ne sacrifient ni la praticité ni le design : le géant suédois a déjà réinventé la recharge sans fil avec sa nouvelle gamme d’accessoires insolites certifiés Qi2, avant de proposer une lampe-enceinte Bluetooth qui camoufle intelligemment la technologie dans votre déco.

Mais IKEA propose également des ampoules, des prises, divers capteurs (mouvement, ouverture de porte, température, humidité, qualité de l’air, fuite d’eau) et une télécommande à molette. Cependant, pour les connecter à SmartThings, il fallait un hub IKEA en plus d’un hub SmartThings. Ce temps est maintenant révolu pour vingt-cinq des appareils connectés du géant de l’ameublement.

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Samsung rend la domotique plus accessible en intégrant nativement 25 appareils IKEA dans SmartThings

Samsung facilite l’intégration de vingt-cinq produits d’IKEA à SmartThings – et rend ainsi la création d’une maison connectée plus abordable. Cette collaboration annoncée par l'entreprise sud-coréenne sur son blog officiel repose sur la technologie Matter-over-Thread. Pour rappel, Matter est une norme de connectivité mondiale qui a pour vocation d’améliorer l’interopérabilité entre les appareils. Quant à Thread, il s’agit d’un protocole sans fil basse consommation qu’utilise la norme Matter pour une communication indépendante du Wi-Fi

En étant directement connectés au hub SmartThings via une interface dédiée, ces appareils IKEA fonctionnent désormais avec les appareils tiers supportés par la plateforme, mais également les équipements et l’électroménager de Samsung (téléviseur, climatiseur…). Par conséquent, la configuration de routines est possible, comme l’émission d’une alerte sur le smartphone du propriétaire dès qu’un capteur de fuite détecte de l’humidité.

Cette initiative s’inscrit aussi dans le même objectif poursuivi par Samsung lorsqu’il a récemment intégré sa fonction Now Brief à SmartThings : faciliter le suivi de sa maison et de ses proches. Par exemple, avec l’accord de ses parents âgés, un utilisateur peut installer sur l’une de leurs portes régulièrement empruntées un capteur d’ouverture IKEA pour vérifier qu’ils ont bien commencé leur journée.

Selon Samsung, la télécommande à molette d’IKEA est le produit qui incarne cette nouvelle interopérabilité. D’une simple rotation, l’utilisateur peut ajuster la luminosité de ses éclairages. Progressivement, elle prendra en charge d’autres appareils nécessitant un contrôle granulaire – comme les stores, « plus tard cette année ». Notez que la disponibilité de ces vingt-cinq appareils IKEA et de leur intégration native dans SmartThings peut varier selon les régions.