Oppo Find X9 Ultra : déluge de promotions exceptionnelles pour fêter la sortie de ce smartphone très attendu

Le smartphone Oppo Find X9 Ultra est l’un des modèles les plus attendus de l’année avec des caractéristiques ultra haut de gamme, particulièrement au niveau du module photo. Tout juste sorti, le Oppo Find X9 Ultra profite de très nombreuses promotions. On vous explique comment l’avoir au meilleur prix à son lancement.

Oppo Find X9 Ultra

Tout juste dévoilé, le smartphone Oppo Find X9 Ultra est particulièrement attendu par les amateurs de tech européens. En effet, Oppo a réservé jusqu’à présent ses modèles les plus haut de gamme au marché chinois. Cette pratique est désormais révolue et nous avons le plaisir de pouvoir nous le procurer en France.

Développé avec Hasselblad, le Oppo Find X9 Ultra s’annonce comme le nouveau photophone de référence. C’est aussi tout simplement l’un des meilleurs smartphones Android du moment avec la nouvelle puce surpuissante Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une énorme batterie de 7 050 mAh, entre autres.

Sorti au prix de vente conseillé de 1699 euros, ce smartphone ultra premium bénéficie déjà de très belles offres promotionnelles chez Boulanger et à la Fnac. Ainsi, chez les deux enseignes, vous bénéficiez de 200 euros de bonus reprise sur votre ancien smartphone. La marque vous offre en plus l’incroyable kit Hasselblad Earth Explorer d’une valeur de 599 € qui comprend de nombreux accessoires, y compris un incroyable téléobjectif de 300 mm.

Oppo Find X9 Ultra : le meilleur smartphone Android du moment est déjà en promotion

Avec le Find X9 Ultra, Oppo a sorti l’artillerie lourde. Sous le capot, on retrouve la puce mobile la plus puissante, à savoir la Snapdragon 8 Elite Gen 5, associée à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Pour l’affichage, on profite d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition 2K (3168 x 1440 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Côté autonomie, c’est du jamais vu sur un smartphone avec une capacité de 7050 mAh, une charge filaire jusqu'à 100 W et une charge sans fil jusqu'à 50 W.

Mais c’est surtout au niveau de la photo et de la vidéo que le Find X9 Ultra impressionne. En effet, ce modèle a été conçu en collaboration avec la mythique marque de photo Hasselblad. Si vous ne la connaissez pas, c’est tout simplement la marque des appareils photos qu’avaient emporté les astronautes pour immortaliser les premiers pas sur la lune.

Le design du smartphone est en lui-même un hommage à la marque avec une fusion de métal et de cuir qui met en valeur immense module photo circulaire. Dans ce module, on trouve la caméra principale grand-angle de 200 MP, un capteur ultra-grand angle 50 MP, un zoom 3X 200 MP avec Macro et un téléobjectif 10x 50 MP. Vous avez en plus, une caméra selfie de 50 MP. Si l’on rajoute à cela la focale optique 300 mm du kit Hasselblad Earth Explorer, on a le photophone le plus incroyable et le plus complet jamais sorti sur le marché.


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