Assassin’s Creed Black Flag Resynced : le trailer fuite avant la présentation officielle et c’est sublime

Alors qu'Ubisoft prévoyait d'attendre le 23 avril prochain pour enfin dévoiler son remake d'Assassin's Creed Blackflag, voilà que le trailer s'est fait la malle sur X (anciennement Twitter). La fuite dévoile même une comparaison avant le jeu originel, pour le plaisir des yeux.

assassins creed black flag resynced

Il y a un peu plus d'un mois, Ubisoft prenait enfin la parole pour officialiser ce que tous les joueurs savaient déjà : Black Flag, l'un des populaires épisodes d'Assassin's Creed, va avoir droit à son remake. L'éditeur a toutefois été alors avare en information, se contentant d'un petit paraphe dans un long billet de blog pour enfin faire taire les rumeurs. Pas de date de sortie, pas même une image du jeu, bref, le message était clair : il fallait encore rester patient.

Mais alors que l'on désespérait presque de voir le titre cette année, voilà qu'Ubisoft annonce hier qu'une présentation officielle aura lieu ce jeudi 23 avril. Mais difficile encore d'affirmer que le jeu est presque prêt, bien que d'incessantes rumeurs assurent que celui-ci sortira cette année. Mais une fuite publiée aujourd'hui est venue faire taire les pessimistes. Il devrait bien y avoir un trailer lors de la présentation de ce jeudi, et pas des moindres.

On sait déjà à quoi ressemblera le remake de Black Flag

À défaut du trailer entier, un extrait considérable de ce dernier a donc été diffusé sur X (anciennement Twitter). On y aperçoit Edward Kenway, personnage principal de cet opus, à bord d'un navire s'apprêtant à attaquer un autre bateau — une mécanique au cœur du gameplay du jeu. La vidéo est un condensé d'action comme on attendait d'une telle bande-annonce, mais ce sont bien sûr les nouveaux graphismes que tout le monde va examiner.

Sur le même sujet — Le prochain Assassin’s Creed ne sera pas comme les autres si l’on en croit ces fuites

Ça tombe bien, le trailer utilise directement un passage déjà présent dans le jeu originel, permettant de faire une comparaison côte à côte des deux versions. Bien que l'extrait diffusé se limite à 720p, on peut déjà apercevoir la nette amélioration des textures et des modèles des personnages. La saturation a également été revue à la hausse pour s'éloigner du rendu grisâtre typique des années 2010 et ainsi se rapprocher de celui d'Assassin's Creed Shadows.

En revanche, toujours pas de gameplay à l'horizon. On ne sait pas encore si Ubisoft prévoit d'en dévoiler une partie ou non le 23 avril prochain. Encore un peu de patience.


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