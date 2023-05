Streaming : quels sont les meilleurs services gratuits de vidéo ?

Il n'est pas nécessaire de payer un abonnement tous les mois pour visionner des films et séries TV en streaming légalement. Des services de vidéo à la demande ou en linéaire gratuits se sont spécialisés dans la diffusion de contenus financés par la publicité, et il n'y a souvent même pas besoin de créer un compte pour en bénéficier.

Netflix, Prime Video, Disney+, myCanal, Apple TV+… l'offre en plateformes de streaming vidéo premium, et donc payantes, ne manque pas, et de nouveaux acteurs viennent régulièrement rejoindre ce marché déjà bien encombré, à l'instar de Paramount+ récemment. Mais il existe également une très forte demande pour regarder des films et séries TV gratuitement tout en restant dans la légalité, et les utilisateurs ont même une large variété d'options à leur disposition, avec notamment l'émergence du modèle FAST (télévision en streaming gratuite financée par la publicité). Google TV s'est même adapté aux revendications des utilisateurs pour mieux mettre en avant ce type de contenu dans son interface. Nous vous suggérons une sélection de services de streaming vidéo gratuits qui nous semblent intéressants et qui pourraient vous plaire, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil !

Pluto TV

Pluto TV est l'une des plateformes de streaming vidéo gratuites les plus connues et est accessible dans une version française depuis le début de l'année 2021. Le service propose une offre en linéaire, c'est-à-dire que les contenus sont diffusés en direct sur des chaînes, comme à la télévision. Avec plus de 100 chaînes disponibles en France, le choix est légion. Certaines chaînes sont thématiques (histoire, animaux, jeux vidéo, séries comiques…) et d'autres diffusent en continu des épisodes de la même série ou de la même saga (Star Trek, Doctor Who…).

Un espace dédié à la vidéo à la demande est également présent, donnant accès à de nombreux films de tous les genres, dont le Dune original, par exemple, ainsi qu'à des saisons entières de séries comme South Park, Detective Conan, Un gars une fille, Starsky & Hutch ou The Musketeers (BBC).

Pas besoin d'inscription, il vous suffit de rentrer sur l'app ou le site et de choisir votre programme pour commencer le visionnage. Que ce soit en linéaire ou à la demande, Pluto TV se rémunère en diffusant de la publicité avant et pendant la diffusion du contenu. Le service est disponible sous la forme d'un site web et d'une application pour la plupart des écosystèmes : Android, iOS, Smart TV, Windows, macOS…

Molotov

Molotov est une plateforme bien connue permettant d'accéder en streaming vidéo aux flux des chaînes de la TNT et de certains bouquets TV. L'offre gratuite est limitée, ne proposant que peu de replays et manquant des chaînes du groupe TF1 et M6, mais peut dépanner à certaines occasions ou si vous avez besoin d'accéder aux chaînes gratuites de France Télévisions, RMC/BFM ou Canal, à l'Équipe TV…

Le service cherche à se diversifier et a récemment lancé sept chaînes FAST thématiques sous la marque Mango, qui regroupe les contenus gratuits de Molotov :

Mango

Mango Séries

Mango Cinéma

Mango Kids

Mango Docs

Mango Histoire

Mango Novelas

En plus des programmes disponibles en linéaire sur ces chaînes, Molotov dispose d'un catalogue Mango AVOD (vidéo à la demande financée par la publicité) qui s'épaissit au fil des mois. Côté séries, nous avons accès à l'indémodable Mr. Bean, ainsi qu'à des programmes comme Les Tudors, The Body Collector, Louis la Brocante, Les Cordier Juge et Flic ou encore Hélène et les Garçons. Si vous préférez les longs-métrages, Molotov propose Sex Therapy, Sharknado 5, Voyage au centre de la Terre, Seuls sur Terre et bien d'autres.

Une application Molotov est disponible sur tous les grands supports de bureau, mobile et TV. Elle est aussi compatible avec la fonctionnalité Chromecast.

Samsung TV Plus

Avec Samsung TV Plus, vous accédez à plus d'une centaine de chaînes gratuites en streaming, couvrant un grand nombre de thématiques. Nous avons pêle-mêle des chaînes BBC et MTV, de documentaires, de téléréalité, de cuisine, de sport, de musique, d'actualité… La plateforme permet également de visionner des films sur les nombreuses chaînes cinéma qui composent l'offre. Les enfants ne sont pas oubliés, puisqu'ils accèdent à Jellytoon, SuperToons TV, ou encore à des chaînes spécialisées Tortues Ninja, Bob l'éponge ou Caillou.

La plupart des contenus de Samsung TV Plus sont proposés au format linéaire, mais il existe aussi une partie consacrée à la vidéo à la demande. Si le service est gratuit, il est nécessaire de posséder un dispositif Samsung pour y accéder : téléviseur, smartphone, tablette. Étant donné que le constructeur est le numéro 1 des TV et des smartphones en France, la plateforme est accessible à un très grand nombre d'utilisateurs. Sur mobile, il faut télécharger l'application depuis un store, alors qu'elle est préinstallée et nativement disponible sur de nombreux modèles de Smart TV de la marque.

Rakuten TV

Le géant japonais du commerce en ligne Rakuten, bien connu en France à travers ses partenariats stratégiques avec Cdiscount, propose l'une des plateformes de streaming gratuites les plus connues du monde : Rakuten TV. On y trouve de nombreux films et séries en vidéo à la demande avec publicité, dont des contenus exclusifs et originaux, ce qui est plutôt rare sur ce genre de service. Une section Films français permet de visionner nos productions locales, comme Opération 118 318, ce qui n'est pas toujours le cas sur les grandes plateformes d'AVOD internationales. La section du divertissement pour enfants est bien remplie, et nous accédons à quelques films aux noms ronflants comme Underworld, Stuart Little ou Bad Teacher.

Rakuten TV, c'est aussi de la télévision linéaire en direct. La version française d'Euronews y est disponible, comme des chaînes thématiques consacrées aux comédies, aux faits divers, aux films d'action, à la cuisine ou encore aux affaires criminelles. Bref, il y en a pour tous les goûts. Une boutique héberge quant à elle une bibliothèque de films à l'achat ou à la location, où se trouve une sélection pléthorique d'œuvres, dont la plupart des nouveautés du moment.

Outre son catalogue généreux que ce soit en FAST ou en AVOD, Rakuten TV tire sa force de sa forte présence sur les différents supports. L'application est préinstallée sur certains modèles de Smart TV et peut être téléchargée sur les différents magasins d'applications pour systèmes TV. Rakuten TV s'invite aussi sur ordinateur via son interface web et sur mobile Android et iPhone/iPad sous la forme d'une application. Il n'est pas nécessaire de créer un compte pour regarder les contenus gratuits.

Vudu

Supportée par les deux mastodontes de l'audiovisuel NBCUniversal et Warner Bros. Discovery, Vudu n'est disponible qu'aux États-Unis, si bien qu'il faut se connecter à un VPN pour pouvoir y accéder. Le service est surtout connu pour son catalogue de vidéo à la demande en location ou à l'achat, mais propose également une section consacrée aux contenus gratuits avec publicité.

Vudu n'étant en théorie pas accessible depuis la France, on y trouve que très peu de programmes en langue française. Mais en cherchant dans la catégorie International, on peut tout de même trouver quelques productions françaises en version originale (VF donc), comme la comédie Raid dingue de Dany Boon, ou L'Embarras du choix avec Alexandra Lamy. Pour les hispanophones, le choix est plus important grâce à la présence d'une catégorie spécialement dédiée aux contenus en espagnol. Pour le reste, il faut faire avec l'anglais, et les options sont alors pléthoriques : émissions TV, séries, films de tous les genres, documentaires…

Il faut créer un compte pour visionner des contenus, même gratuits, sur Vudu. La plateforme dispose d'un site web et d'une application mobile pour Android et iOS.

MyTF1, 6Play, France TV, RMC BFM Play

Nous regroupons ici tous les services de diffusion en direct, de replay et de contenus à la demande des grands groupes médias français. Si dans la plupart des cas, MyTF1, 6Play, France TV, RMC BFM Play sont surtout utiles pour visionner en direct les chaînes diffusées sur la TNT ou pour rattraper des programmes que l'on aurait pu rater sur la télévision traditionnelle en linéaire, ces plateformes évoluent pour offrir encore plus de contenus.

Sur MyTF1, nous avons par exemple une section Stream, qui inclut des dizaines de chaînes au format FAST. Certaines d'entre elles sont thématiques (comédies romantiques, films d'action, animés japonais, polars…), d'autres diffusent en boucle des épisodes d'une série ou d'une émission bien spécifique. Palmashow, Lolywood, The Shield, Naruto, Hunter X Hunter, Star Academy, Danse avec les Stars, La villa des cœurs brisés… tous ces programmes disposent de leur propre chaîne en streaming sur MyTF1.

6Play n'est pas aussi complet, mais a également commencé à diffuser ce genre de contenus en linéaire financés par la publicité. La plateforme donne accès aux chaînes Vice, Konbini, Zone Interdite, Enquêtes Criminelles, Telenovelas et Téléfilms, alimentées 24h/24. Une chaîne Live by 6play permet quant à elle de profiter des programmes phares déjà retransmis sur les chaînes TNT du groupe M6. France Télévisions est à la traîne sur ce segment, mais travaille pour lancer ses premières chaînes FAST dans un avenir proche.

Tubi

Tubi est une plateforme très populaire aux États-Unis. Comme Vudu, elle n'est pas disponible en France et il faut avoir recours à un VPN pour y accéder. La majorité des contenus sont donc en anglais, avec toute une section proposant aussi des programmes en espagnol. La diversité de contenus est impressionnante sur ce service, qui est clairement l'un des plus complets du marché actuellement. Tubi compte pour partenaires des poids lourds du secteur tels que MGM, Lionsgate, Warner Bros et Paramount pour alimenter son catalogue.

Nous avons accès à un très grand nombre de chaînes en direct, allant de l'actualité en continu au sport, en passant par les émissions TV, les films, les séries et les documentaires. Une grande part de ces chaînes ne sont pas proposées sur d'autres plateformes FAST et on y trouve des contenus qu'il est difficile d'obtenir ailleurs gratuitement, même si certains d'entre eux sont très orientés États-Unis. Tubi, c'est aussi une vaste offre de vidéo à la demande et de films de qualité relativement récents. The Amazin Spider-man, Les schtroumpfs: le village perdu, The Hanger Games, Ghostbusters, Hancock, Twilight… autant de longs-métrages reconnus dont vous pouvez profiter sans rien payer, au seul prix de quelques publicités.

Vous n'avez même pas besoin de créer de compte pour regarder les chaînes en direct et les contenus en AVOD. Tubi est disponible sur le web, sur Android et iOS via une app à télécharger, et sur de nombreux systèmes TV (Android TV, Roku, Apple TV, Fire TV, Chromecast, OS embarqués LG, Sony, Hisense et Samsung, et même consoles de jeu Xbox et PlayStation).

Oqee Ciné

Comme Samsung TV Plus est réservé aux propriétaires d'un appareil Samsung, Oqee Ciné n'est accessible qu'aux abonnés Freebox, sans surcoût sur leur abonnement. La vidéo à la demande financée par la publicité se développe au fil des mois, il s'agit après tout d'un service récent. Côté films, Oqee Ciné propose par exemple Limitless, Hellboy, Godzilla, Tintin, Rencontre du troisième type, Evil Dead, Frankenstein, Souviens-toi l’été dernier 2… Pour les séries, vous pouvez visionner entre autres Mariés, deux enfants ou Taken.

Oqee Ciné fait partie de Oqee by Free, qui donne accès à 220 chaînes TV et à de nombreux services de replay. L'application est disponible sur les boîtiers Devialet, Pop et Révolution fournis par Free (mini 4K et Crystal incompatibles). Elle est aussi mise à disposition sur Android TV, Apple TV, Android, iOS et sur navigateur web.

YouTube

Terminons cette sélection avec la plateforme déjà connue de tous : YouTube ! La propriété de Google n'est plus à présenter : sketchs, fictions, vidéos de vulgarisation, clips musicaux, rediffusions… on trouve de tout sur YouTube et l'abonnement Premium est loin d'être indispensable si vous supportez les publicités.

Le service permet même de visionner légalement bon nombre d'oeuvres. Saviez-vous par exemple que l'intégrale des épisodes de la série Kaamelott est en libre accès sur YouTube ? Certaines chaînes publient également des films dont ils ont obtenu les droits. Vous pouvez taper “film complet en français” dans la barre de recherche pour trouver votre bonheur. Le thriller Stockholm Mafia, Wolf Cage ou encore United Fight sont par exemple visionnables sur la chaîne Cinéma Cinémas en version française.