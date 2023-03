OQEE Ciné : catalogue, box Free et appareils compatibles, avis, tout savoir sur le service de streaming gratuit

Free propose gratuitement à ses abonnés OQEE Cine, un service de streaming vidéo accessible depuis n'importe quelle Freebox, mais pas que… Proposant un catalogue français et international de films et de séries, voici tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau service.

Free est connu pour avoir démocratisé Internet en France. Rien que cela. Un exemple concret : la Freebox a été la première offre triple-play tout compris avec Internet, télévision et téléphonie en illimité. Dès lors, tous les opérateurs ont emboité le pas au Trublion du Net français : Neufbox, SFRBox, Livebox, BBox, etc. Une vraie révolution à l’époque qui permet aujourd’hui à la France de bénéficier de l’un des accès à Internet les moins chers en Europe.

Face à la concurrence, Free a agrémenté son offre Freebox au fil des ans, augmentant le nombre de destinations internationales incluses, étoffant le bouquet de chaînes de TV. Free a été la première à fournir systématiquement des CPL avec ces Box pour faciliter la connexion entre le routeur et le décodeur. Et elle est l’une des seules à intégrer dans ses offres des répéteurs WiFi. Récemment, la firme a également annoncé Free Ligue 1, qui permet d’accéder gratuitement aux meilleurs moments de tous les matchs de la Ligue 1.

Dernière initiative de l’opérateur : OQEE Ciné. Il s’agit d’une offre de streaming vidéo à la demande qui inclut des séries et des films. Ce n’est pas la première fois qu’un fournisseur d’accès lance un service de SVOD. L’exemple le plus flagrant est OCS, lancé par Orange en 2008. Mais OQEE est différent, puisqu’il est inclus dans l’abonnement. L'inclusion d'une offre de streaming dans un abonnement n'est pas non plus un première : Prime Video est un service de SVOD inclus dans l’offre Amazon Prime. En revanche, OQEE Ciné est la première à être proposée par gratuitement par un FAI à ses abonnés.

Qui sont les utilisateurs autorisés à accéder à OQEE Ciné. Comment le service est-il financé ? Quels sont les écrans compatibles avec le service ? Et surtout quels sont les programmes disponibles dans le catalogue ? Ce dossier a pour vocation de répondre à toutes ces questions.

OQEE Ciné, qu’est-ce que c’est ?

OQEE Ciné est un service de SVOD, c’est à dire de vidéo à la demande en streaming, comme Netflix, Prime Vidéo ou Disney+. OQEE Ciné se démarque donc des autres contenus accessibles depuis l’application OQEE TV : ce n’est ni de la télévision en linéaire comme les chaînes traditionnelles, ni un service de télévision de rattrapage comme MyTF1, France.tv ou M6 Replay.

OQEE Ciné permet de regarder des séries et des films, comme tous les autres services de SVOD. Les contenus sont mis à jour régulièrement pour enrichir le catalogue. Contrairement à Disney+, Paramount+ ou HBO Max, ce service n’est pas intégré à d’autres plates-formes plus générales, comme Apple TV+, Canal+ Séries ou Prime Video. Il n’est accessible que sur les systèmes où OQEE TV est présent. Retrouvez la liste complète dans la partie « Plates-formes compatibles » de ce dossier.

Combien coûte OQEE Ciné

L’accès à OQEE Ciné est totalement gratuit pour les abonnés Freebox. Aucun contenu ne nécessite un paiement supplémentaire. Le service est financé par la publicité. Au démarrage d’un programme, l’abonné doit donc visionner une ou deux publicités, comme sur Prime Video d’Amazon. Il y a également des coupures publicitaires pendant les films. Le nombre de publicités à visionner dépend du contenu.

OQEE Ciné est réservé aux abonnés Freebox. Il n’y a pas de contrainte sur la Freebox adoptée par l’utilisateur : tous les clients peuvent accéder à OQEE Ciné, qu’ils soient locataires d’une Freebox Revolution, d’une Freebox Pop ou d’une Freebox Delta. En revanche, le service n’est pas disponible pour les clients Free Mobile qui n’ont pas de Freebox. Le service est officialisé le 7 mars 2023. Il est disponible le jour même auprès de tous les abonnés de Free.

OQEE Ciné : quelles sont les plates-formes compatibles ?

Le service OQEE Ciné est un service accessible depuis toutes les plates-formes où l’application OQEE TV est disponible. Cela inclut :

Les Freebox Pop, Révolution et Delta (avec le player Devialet)

Une télévision sous Android TV ou Google TV (type Sony Bravia)

Une smart TV de Samsung

Un boitier Apple TV, disponible chez Free ou chez Apple

Un boitier multimédia Android TV

Les smartphones et tablettes sous iOS (12.2 ou supérieur) et Android (7.0 ou supérieur)

Les navigateurs web (Chrome, Safari, etc.)

Contrairement à Netflix, il n’y a pas de contrainte sur le nombre d’utilisateurs connectés simultanément sur OQEE Ciné. Vous pouvez vous y connecter en même temps depuis une télévision connectée, une Freebox et une tablette. De même, vous pouvez vous connecter au service quand vous êtes en déplacement. Il suffit de vous connecter au service (depuis le web ou une application) avec vos identifiants Freebox. L’accès est disponible en France et dans l’Union européenne. En revanche, il devient inaccessible au-delà.

Quels sont les films et les séries disponible sur OQEE Ciné ?

OQEE Ciné est un service de streaming dédié aux séries et aux films, contrairement à Prime Video qui intègre des programmes sportifs (Ligue 1, Roland Garros, etc.), des documentaires (Ici c’est Paris, Orelsan Montre jamais ça à personne, Guy Roux, etc.) et de divertissement (LOL Qui rit sort, etc.) OQEE Ciné opte donc pour un catalogue plus resserré.

Au lancement, Free ne finance aucun contenu. Il n’y a donc aucune exclusivité dans son offre, contrairement à la quasi-totalité des plates-formes concurrentes qui se démarquent grâce aux séries et films qu’elles produisent. Conséquence : il n’y a aucun film très récent dans le catalogue.

Le catalogue du service compte 300 contenus différents le 7 mars 2023, mais l’opérateur annonce vouloir mettre à jour le catalogue tous les mois. Le catalogue compte des productions françaises et internationales, dans les principaux genres du 7e art. Toute la famille est concernée, puisque les blockbusters américains côtoient les films d’animation, les comédies romantiques ou encore les thrillers.

Les films d’OQEE Ciné sont rangés dans neuf rubriques, certains films étant disponibles dans plusieurs catégories :

Blockbusters : Limitless, Hellboy, Godzilla, Le Dernier des Mohicans, Dracula, Larry Flint …

: Limitless, Hellboy, Godzilla, Le Dernier des Mohicans, Dracula, Larry Flint … Comédies : 30 ans sinon rien, Halal Police d’Etat, Allumeuses, Brüno …

: 30 ans sinon rien, Halal Police d’Etat, Allumeuses, Brüno … Jeunesse : Stuart Little 2, Tintin, Chair de Poule, …

: Stuart Little 2, Tintin, Chair de Poule, … Action : Ultimate Game, Street Fighter, Universal Soldier, …

: Ultimate Game, Street Fighter, Universal Soldier, … Polars : Le Diable en robe bleue, Imperium, Un justicier dans la ville …

: Le Diable en robe bleue, Imperium, Un justicier dans la ville … Passion : Nuits blanches à Seattle, Glitter, Pour le pire et pour le meilleur …

: Nuits blanches à Seattle, Glitter, Pour le pire et pour le meilleur … Science-fiction : The Spirit, Final Fantasy, Rencontre du troisième type …

: The Spirit, Final Fantasy, Rencontre du troisième type … Thrillers : Siberia, Diabolique, Obsessed …

: Siberia, Diabolique, Obsessed … Horreur : Evil Dead, Dementia, Frankenstein, Souviens-toi l’été dernier 2 …

Les séries d'OQEE Ciné sont rangées différemment. Chacune a sa rubrique dédiée avec un accès direct à chaque saison. Voici les séries disponibles sur OQEE Ciné :

Damages

Mariés, deux enfants

Pan Am

Taken

The Player

Installez l’application (disponible sur l’AppStore et le PlayStore) depuis un iPhone (iOS 12.2 ou supérieur), un iPad (iPadOS 12.2 ou supérieur), un smartphone ou une tablette Android (Android 7.0 ou plus requis), une télévision sous Android TV / Google TV (Sony par exemple) ou encore une Smart TV de Samsung.

Si vous passez par un navigateur web, connectez vous au site www.oqee.tv. Ensuite, la procédure est identique.

Accéder à OQEE TV

Lancez l’application (ou le site) et se connecter avec votre login et votre mot de passe Freebox.

(ou le site) et se connecter avec votre login et votre mot de passe Freebox. La synchronisation des comptes d’utilisateurs OQEE TV est automatique. Si aucun compte n’existe, créez-en un .

. Une fois l’interface générale accessible, cliquez sur « parcourir » en bas de l’interface, puis sur le bouton « VOD » présent sous l’onglet de recherche. Dans cette rubrique, vous avez accès à tous les contenus en VOD, payants ou gratuits.

sur « parcourir » en bas de l’interface, puis sur le bouton « VOD » présent sous l’onglet de recherche. Dans cette rubrique, vous avez accès à tous les contenus en VOD, payants ou gratuits. Dans la rubrique « Nos services », choisissez « OQEE Ciné ». Vous avez alors accès à tout le contenu du service de SVOD gratuit de Free.

Si vous passez par une Apple TV achetée auprès de Free, vous n’avez pas besoin de vous connecter à votre compte pour accéder aux contenus d’OQEE TV et d’OQEE Ciné : vous êtes automatiquement authentifié grâce à votre Freebox (Pop ou Delta seulement). C'est pratique, mais vous ne pouvez pas emportez cette Apple TV en vacances.

Attention, le moteur de recherche de recherche de l’onglet « parcourir » d’OQEE TV ne couvre pas tous les films et les séries présents sur OQEE Ciné. Les résultats ne sont en effet pas encore exhaustifs. Mais cela devrait le devenir avec le temps. Comme la concurrence, les films sont proposés en VO et VF : un menu est accessible pendant le visionnage pour changer la langue du doublage ou du sous-titrage. Si vous avez un système audio compatible, certains films sont proposés avec un son 5.1 (si le contenu originel le prenait en charge).