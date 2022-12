Paramount+ : prix, catalogue de films et séries, tout savoir sur la plateforme de streaming vidéo

Paramount+ est le nouvel acteur majeur du marché de la SVOD en France. Peut-il se faire une place dans le cœur si difficile à conquérir des spectateurs français ? Pour le savoir, analysons les forces et faiblesses de sa proposition.

Paramount+ est disponible en France depuis le 1er décembre 2022. Les consommateurs français ont encore plus de choix de plateformes sur un marché de la vidéo en streaming à la demande (SVOD) déjà bien embouteillé, entre Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, OCS ou encore myCanal. On peut même ajouter Salto à la liste, malgré ses difficultés actuelles.

Pour se démarquer face à autant de concurrence et convaincre les utilisateurs français de s'abonner, Paramount+ va devoir montrer des arguments convaincants. Prix, catalogue de contenus, prestations, interface, supports pris en charge : nous vous détaillons tout ce que vous devez savoir sur ce nouvel acteur de la SVOD dans l'hexagone.

Depuis quel appareil peut-on regarder Paramount+ ?

Paramount+ est disponible sur les principaux supports et systèmes. Sur ordinateur, il suffit de se connecter au site web pour accéder à la plateforme. Il n'existe par contre pas d'application desktop permettant d'améliorer l'expérience utilisateur, il faut se contenter de l'interface web.

Sur smartphones et tablettes, nous avons accès à une application mobile, qui peut être téléchargée depuis le Play Store sur Android et depuis l'App Store sur iOS. A noter qu'il est possible d'utiliser la fonction Chromecast depuis un appareil mobile ou un ordinateur pour diffuser les contenus Paramount+ sur un téléviseur.

L'écosystème TV, venons-en justement. Paramount+ est accessible depuis une application sur Android TV (Smart TV ou box TV) et Apple TV. L'abonnement est également inclus avec certaines offres de Canal+, dans quel cas vous pouvez en profiter depuis votre boîtier Canal ou depuis l’application myCanal. Enfin, Paramount+ est aussi commercialisé à travers Orange, Apple TV+ ou Amazon Prime.

Quel est le prix de Paramount+ ?

Paramount+ coûte 7,99 euros par mois ou 79,99 euros par an (soit deux mois offerts) si vous passez directement par la plateforme, sans bundle ou option d'un autre abonnement. Le forfait est sans engagement et le service propose une période de 7 jours d'essai gratuit.

Le tarif est identique si vous souscrivez depuis votre fournisseur d'accès à internet ou depuis un service tiers. Si vous êtes abonné à Orange ou à sa filiale Sosh pour votre connexion internet, vous pouvez bénéficier de deux mois d'essai gratuit. Les nouveaux clients Orange optant pour un abonnement avec Livebox peuvent quant à eux jouir de six mois d'abonnement à Paramount+ offerts.

Paramount+ s'invite également dans plusieurs formules d'abonnement mises à disposition par Canal+. Pour se donner les moyens de s'imposer dans le paysage français lorsque l'on n'a pas la même aura qu'un Netflix ou qu'un Disney, conclure un partenariat avec le groupe audiovisuel français est presque obligatoire, et le service américain l'a compris. Canal+ est le distributeur exclusif de Paramount+ dans notre pays. Cela ne signifie qu'il s'agit de la seule source pour y accéder, mais qu'il est le seul autorisé pour l'inclure dans ses bundles d'abonnements.

Paramount+ est ainsi inclus dans Canal+ Ciné Séries, avec deux options de souscription disponibles :

40,99 euros par mois sans engagement

par mois sans engagement 34,90 euros par mois avec engagement d'une durée de deux ans

De plus, le groupe propose une toute nouvelle offre pour le lancement de la plateforme, une série limitée incluant Canal+, Disney+ et Paramount+. Elle est affichée au tarif de 25,99 euros par mois pendant un an, puis 35,99 euros mensuels au-delà des 12 premiers mois. L'abonné doit s'engager sur une période de deux ans.

Quelle que soit votre durée d'engagement, vous pouvez résilier votre abonnement à Paramount+ à tout moment, vous pourrez continuer à accéder à la plateforme jusqu'à la fin de la période pour laquelle vous avez déjà payé. Pour procéder à l'annulation, il faut se rendre dans les paramètres du compte. Une section Résilier l'abonnement apparaît, cliquez-dessus puis suivez les étapes à l'écran pour terminer votre abonnement. Si vous avez souscrit depuis un distributeur tiers, vous devez alors résilier depuis l'espace client de ce dernier.

Sur combien d'appareils puis-je me connecter avec mon compte Paramount+ ?

Dans ses conditions d'utilisation, Paramount+ indique qu'il est possible de visionner des contenus depuis un même compte en simultané sur deux appareils différents. Il est par contre possible d'installer l'application et de se connecter au compte depuis un plus grand nombre d'appareils. Le service permet de créer jusqu'à six profils d'utilisateur différents.

Paramount+ supporte-t-il la 4K ?

La version française de Paramount+ ne prend pas en charge la 4K au lancement. La définition maximale disponible est en Full HD 1080p. Aux États-Unis, Paramount+ offre la 4K UHD, le HDR10+ ainsi que le Dolby Vision pour les abonnés Premium, une formule qui coûte deux fois plus cher que l'abonnement standard. Si le service de SVOD parvient à s'imposer en France, des contenus compatibles avec ces technologies pourraient être proposés à terme. Mais pour l'instant, il s'agit d'un manque important puisque la majorité des concurrents incluent la 4K dans leurs offres, souvent sans surcoût, parfois en option (Netflix notamment).

Est-il possible de télécharger des contenus hors connexion ?

Comme bien d'autres plateformes de streaming vidéo, Paramount+ permet à ses abonnés de télécharger certains films ou épisodes de série sur un appareil afin de pouvoir les regarder ensuite sans connexion internet ou sans avoir besoin de consommer des données. Mais des restrictions s'appliquent. Tous les contenus ne peuvent pas être téléchargés pour être visionnés hors-ligne, vous devez disposer d'un abonnement encore actif pour lancer les contenus hors connexion et seuls les terminaux mobiles peuvent profiter de cette fonctionnalité.

Films, séries, documentaires : quel est le catalogue de Paramount+ ?

Paramount est un poids-lourd de l'industrie cinématographique et télévisuelle. Le groupe est propriétaire de noms bien connus comme Showtime, Comedy Central, CBS, Nickelodeon ou encore MTV, ce qui lui assure une ribambelle de contenus et des œuvres cultes du petit et du grand écran. Il convient de souligner que Paramount+ n'a pas encore rendu accessibles tous ses contenus sur le marché français, mais le catalogue va s'étoffer au fur et à mesure. La plateforme repose surtout sur d'anciennes gloires, mais promet de s'enrichir avec de nouvelles productions originales inédites et exclusives.

En ce qui concerne les films, le service Paramount Pictures peut compter sur les longs-métrages Paramount Pictures, parmi lesquels on retrouve les sagas Le Parrain, Star Trek, Indiana Jones, Mission : Impossible, Transformers… De grands titres comme Pulp Fiction, Forrest Gump, Titanic, Flashdance, Scream, La Famille Addams, Les Incorruptibles ou Top Gun sont aussi en programme. Le cinéma français est également représenté. Les Trois Frères, L'auberge espagnole, Les Garçons et Guillaume à table, La Chèvre, Le Grand Bleu, Jean de Florette, Les Enfants du paradis et La Guerre des boutons (1973) figurent par exemple au catalogue.

Côté séries, la plateforme n'est pas en reste. L'adaptation télévisuelle du célèbre jeu vidéo Halo fait figure des têtes d'affiche. Sa saison 2 devrait d'ailleurs être diffusée par Paramount+ courant 2023. Autre création originale, The Offer est une mini-série qui revient sur la création et la production de la trilogie de films Le Parrain. Nous pouvons aussi citer American Gigolo, série tirée du film éponyme, Tulsa King, dans laquelle figure Sylvester Stallone, The First Lady, inspirée de la vie d'Eleanor Roosevelt, 1883 et 1923, deux prequels de la série à succès Yellowstone, ou encore Star Trek: Strange New Worlds et The Good Fight, respectivement spin-off de Star Trek: Discovery et The Good Wife.

Outre ces nouveautés, Paramount+ peut s'appuyer sur de grands classiques de la télévision, comme Dexter, Homeland, Shameless, Twin Peaks et Californication de chez Showtime, Les Experts, NCIS et Magnum pour CBS, South Park représentant Comedy Central, Jackass de MTV ou encore Bob l’Eponge, Pat’Patrouille, Les Razmoket, Dora l'Exploratrice chez Nickelodeon, la chaîne spécialisée pour les contenus orientés jeunesse.

Comme pour les longs-métrages, Paramount+ prévoit d'intégrer des productions françaises pour compléter son offre de séries. Mais cette fois-ci, il s'agit d'œuvres originales développées expressément pour la plateforme, et qui sortiront dans les mois qui viennent. Le Signal est une adaptation du roman de Maxime Chattam, qui narre l'aventure d'une célèbre animatrice radio s'installant avec sa famille sur une île bretonne isolée, en proie à des phénomènes et incidents inquiétants. Mask: Marie Antoinette Serial Killer est un thriller d'horreur fantastique basé sur le roman de Katie Alender. L'on y suit les péripéties de quatre jeunes Américaines passant leur spring break à Paris, qui vont se retrouver mêlées à une série de meurtres pour le moins mystérieux. Nous aurons également droit à une adaptation du polar Impact, de l'auteur Olivier Norek, ainsi qu'à Le Stade, un docu-série suivant l'équipe de rugby du Stade toulousain et leur star Antoine Dupont dans leur quête du cinquième titre de champion d'Europe.

L'offre en documentaires est moins fournie. Avec Liam Gallagher: Knebworth 22, nous assistons au retour du chanteur d'Oasis lors de deux concerts événements, avec des captures de sa prestation, des interviews, des images de coulisses… Des créations comme Le Stade ou The Offer peuvent bien sûr être également considérées comme appartenant au genre documentaire.

À la manière de ce que fait Amazon Prime Video, Paramount+ diffuse des événements sportifs aux États-Unis. Pour l'instant, les abonnés français ne bénéficient pas d'un tel traitement.

À quoi ressemble l'interface de Paramount+ ?

Si l'on devait comparer l'interface de Paramount+ à celle de ses concurrents, nous dirions qu'elle se rapproche de celle de Disney+, avec une touche de HBO Max. Grand classique des plateformes de SVOD, l'accueil affiche en premier lieu un espace dédié à la promotion des nouveautés ou contenus phares du service. Ensuite, nous pouvons trier les contenus par source : les productions originales et exclusivités Paramount+, Showtime, Comedy Central, MTV et Nickelodeon. Enfin, l'UI met en avant la liste de favoris, les contenus qui sont en cours de visionnage, puis propose des catégories. D'une manière générale, nous avons affaire à une interface simple et épurée, au sein de laquelle il est plutôt simple et agréable de naviguer et de chercher des films et séries à regarder. L'application n'a rien à voir avec celle d'Amazon Prime Video par exemple, devenue une véritable usine à gaz.

Puis-je utiliser un VPN avec Paramount+ ?

Contrairement à d'autres plateformes de SVOD, vous ne pouvez pas accéder au catalogue de Paramount+ aux États-Unis avec l'aide d'un VPN, car les plateformes sont séparées. Il faut ainsi créer un compte américain et payer avec une carte bancaire américaine pour pouvoir accéder aux contenus disponibles outre-Atlantique. Un VPN permet par contre de visionner le catalogue des autres pays européens. À moins de ruser, vous ne pouvez pas non plus payer votre abonnement moins cher dans une autre devise en utilisant un VPN.