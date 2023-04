Google TV propose désormais plus de 800 chaînes gratuites financées par la publicité

À partir d'aujourd'hui, Google TV ajoute des centaines de nouvelles chaînes de streaming à son écran d'accueil, toutes disponibles gratuitement. Celles-ci sont essentiellement financées par la publicité.

Alors que regarder la télévision coûte de plus en plus cher, les opérateurs augmentant régulièrement les tarifs de leurs abonnements, Google a décidé de proposer des chaînes gratuites sur son système d’exploitation Google TV. Cela fait maintenant quelques mois qu’on savait que l’entreprise voulait se lancer dans un tel projet, et cela se concrétise enfin. Que ce soient les téléviseurs compatibles ou encore les Chromecast Google TV, tous les appareils devraient avoir reçu la nouvelle mise à jour.

Google TV intègre désormais l'accès à des chaînes de streaming gratuites telles que Tubi, Plex et Haystack News directement dans son onglet Live redessiné, aux côtés de sa gamme existante de chaînes du diffuseur gratuit Pluto TV. Dans cet onglet, il organise également son propre ensemble de plus de 800 chaînes de télévision gratuites en direct, dont par exemple des chaînes américaines d'information de NBC, ABC, CBS et FOX.

Google vous permet de recharger la télévision gratuitement

Alors que Roku et Amazon (avec son Fire TV) ont déjà tous deux embrassé les chaînes gratuites FAST (free ad-supported streaming television), c’est désormais à Google de rejoindre les rangs en offrant à son tour des centaines d’émissions en direct. En outre, Google TV ajoute ses propres chaînes FAST qui peuvent être diffusées en continu sans passer par une application.

Pour les personnes qui refusent de payer pour tout service d'abonnement à la télévision en direct, la programmation FAST peut certainement être utile pour combler les temps morts lorsque vous êtes fatigué de regarder Netflix ou Disney+, qui a récemment fait face à la colère des fans des séries Marvel.

Pour l’instant, il semble que les chaînes gratuites ne sont disponibles qu’aux États-Unis, mais on espère que Google pourra bientôt proposer le même type de service en France. Si vous habitez outre-Atlantique, sachez que l'onglet Live redessiné et les chaînes gratuites supplémentaires de Google TV seront disponibles sur Chromecast et sur tous les téléviseurs équipés de Google TV de Sony, TCL, Hisense et Philips. L'entreprise prévoit d'apporter ces changements aux téléviseurs Android compatibles et à d'autres marchés dans le courant de l'année.