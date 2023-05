Paramount+ va augmenter le prix de son abonnement aux États-Unis, bientôt en France ?

Paramount+ s’apprête à augmenter ses prix aux États-Unis. Le 27 juin prochain, la formule standard coûtera 2 dollars de plus par mois outre-Atlantique, et 1 dollar supplémentaire pour la formule avec publicités. En cause, la fusion du service avec la chaîne Showtime, dont toutes les séries iconiques vont rejoindre le catalogue.

La date fatidique approche. Le 27 juin prochain, Paramount+ deviendra Paramount+ With Showtime aux États-Unis, un service de streaming qui, comme son nom l’indique, marquera la fusion des studios avec la chaîne de télévision américaine. Aussi, toutes les séries emblématiques de cette dernière, parmi lesquelles on peut notamment citer Dexter, Twin Peaks, Californication ou encore Homeland vont rejoindre le catalogue de la jeune plateforme de SVOD.

Mais, bien entendu cette fusion aura un coût — du moins, pour les utilisateurs. En effet, Paramount+ a également annoncé une hausse des prix à venir pour cet été. Ainsi, le service de streaming coûtera 11,99 dollars par mois aux abonnés, contre 9,99 dollars à l’heure actuelle. À noter que le public américain a également accès à une offre avec publicités, sur le modèle de ce que propose déjà Netflix en France, dont le prix va également augmenter de 4,99 € par mois à 5,99 dollars par mois.

Paramount+ va-t-il augmenter ses prix en France ?

Pour le moment, l’Hexagone n’a accès qu’à une seule formule d’abonnement, à 7,99 € par mois. La firme n’a pas encore communiqué sur une éventuellement hausse des tarifs dans nos contrées. Il faut noter que les téléspectateurs français peuvent d’ores et déjà visionner les contenus Showtime sur la plateforme, contrairement aux États-Unis. Il n’est donc pas certain que les prix augmentent de notre côté.

Ceci étant dit, mieux vaut ne pas écarter cette possibilité trop vite. En effet, il est désormais traditionnel que les plateformes de streaming augmentent d’abord leur prix aux États-Unis avant d’appliquer leur nouvelle grille tarifaire dans le reste du monde. L’offre à 7,99 € par mois pourrait ainsi servir uniquement à attirer les abonnés dans les premiers mois d’existence de la plateforme, avant d’augmenter les prix une fois la base d’utilisateurs solide.