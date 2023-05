Netflix va réduire ses dépenses de 300 millions $, votre série préférée va peut-être disparaître

Contrairement à ses concurrents, Netflix fait des profits. Mais pas assez. De nombreuses séries et productions originales vont donc passer à la trappe.

À en croire cet article publié par le Wall Street Journal, il est fort possible qu’une ou plusieurs de vos séries préférées disparaissent très bientôt de la programmation de Netflix. Bien qu’il soit toujours bénéficiaire, le numéro mondial du streaming de vidéos est actuellement menacé par la montée en puissance d’Amazon Prime Video. L’heure est à l’accroissement de la profitabilité, et ses dirigeants veulent économiser 300 millions $. Cette opération de coupe franche dans les dépenses signifie que les programmes les moins populaires vont disparaître des écrans.

C’est malheureusement devenu une habitude avec Netflix. Warrior Nun, 1899, et probablement Lockwood & Co ; à peine avez-vous trouvé une petite pépite de série, un peu niche, mais devenue chère à votre cœur, que la plateforme arrête sa production après une première saison très prometteuse. En effet, la production de ces émissions mortes prématurément coûte trop cher pour ce qu’elles rapportent. Sense 8, par exemple, était l’une des séries les plus appréciées de la compagnie, mais elle coûtait la bagatelle de 9 millions $ par épisode, à cause de sa distribution internationale et d’une histoire qui se déroulait aux quatre coins du monde.

Netflix va cesser de financer de nombreuses productions pour augmenter ses profits

Selon le quotidien financier américain, cette décision résulte également du report de la fin du partage de compte sur la plateforme. La compagnie annonce depuis longtemps que cette pratique va très bientôt être interdite, ou tout du moins sanctionnée, d’une manière ou d’une autre, sans pour autant passer à l’acte dans toutes les régions.

Les dirigeants sont bien conscients que le risque de perdre des millions d’abonnés d’un coup est énorme, comme le prouve l’hémorragie qui a suivi l'application de cette mesure en Espagne. Notons que les 300 millions $ d’économie correspondant à l’arrêt de certaines productions originales comptent pour une partie infime des dépenses de fonctionnement de la compagnie, estimées à environ 26 milliards $ en 2022.

