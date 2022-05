Molotov lance 7 nouvelles chaînes de TV financées par la pub

Molotov annonce ce lundi 16 mai 2022 le lancement de 7 chaînes FAST thématiques. Pour les non-initiés, ce sont des chaînes de TV linéaires en streaming, financées par la publicité.

Alors que l'application Molotov est désormais accessible depuis un navigateur web, le service français de distributions de chaînes de TV par internet vient de faire une annonce de poids ce lundi 16 mai 2022. En effet, Molotov lance 7 nouvelles chaînes FAST autour de différentes thématiques, comme le cinéma, les séries, les contenus jeunesse, les documentaires ou l'Histoire. En voici la liste complète :

Mango

Mango Séries

Mango Cinéma

Mango Kids

Mango Docs

Mango Histoire

Mango Novelas

Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une chaîne de TV FAST ? Il s'agit de l'acronyme pour Free Ad Supported Television ou dans la langue de Molière, des chaînes de TV linéaires en streaming gratuites et financées par la publicité. Comme l'explique Molotov dans son communiqué de presse, le but est d'offrir avec ces nouvelles chaînes issues de son offre AvoD Mango une expérience la plus proche possible de celle de la TV traditionnelle (des programmes entrecoupés de publicités). Molotov veut cibler principalement les utilisateurs lassés de devoir choisir du contenu et qui préfèrent regarder une proposition faite par la chaîne.

Molotov veut se rapprocher de la TV traditionnelle

“Avec l'essor de la télé connectée, les FAST Channels représentent l'avenir de la télévision gratuite et donnent aux téléspectateurs comme aux annonceurs une combinaison idéale entre les habitudes de consommation linéaire du public et les vertus de la publicité numérique”, détaille l'entreprise hexagonale.

Pour proposer ces nouvelles chaînes, Molotov explique avoir développé une technologie propriétaire de linéarisation des contenus à la demande, de sorte à offrir une meilleure intégration des données des utilisateurs. Notez que le lancement de ces sept chaînes FAST n'est pas anodin. En effet, Molotov répond à son principal concurrent Pluto TV, qui a d'ores et déjà lancé plusieurs chaînes de TV thématiques financées par la publicité.

L'entreprise précise par ailleurs qu'il ne s'agit que du début, puisque le développement de l'offre AVoD et des chaînes FAST est un des axes prioritaires de Molotov pour l'année 2022. En d'autres termes, d'autres chaînes et contenus devraient être annoncés dans semaines et mois à venir.

Source : CP