TF1+ : catalogue, appareils compatibles, tout savoir sur ce nouveau service de streaming gratuit

TF1+ débarque sur nos écrans dans le cadre de la stratégie d’accélération numérique du Groupe TF1. Programmes proposés, appareils supportés, fonctionnalités, offres gratuite et payante… voici tout ce que vous devez savoir sur le service de streaming français.

Le 20 décembre 2023, TF1 détallait les conditions du lancement de TF1+, une nouvelle plateforme de streaming vidéo. Après la mort de Salto, TF1+ doit marquer les ambitions du groupe audiovisuel français sur le marché du numérique. L'objectif est de grappiller des parts de marché aux géants de la SVOD tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou Apple TV+, toujours plus populaires face à la télévision en linéaire traditionnelle. Pour convaincre le public, TF1 a mis au point un service ambitieux et innovant, voici ce qu'il faut en retenir.

À partir de quand TF1+ est-il disponible ?

La date de sortie de TF1+ a été fixée au 8 janvier 2024. Le lancement est prévu en simultané sur toutes les plateformes compatibles. Comme pour MYTF1, il faut résider sur le territoire français pour être en mesure de visionner des contenus de TF1+ légalement.

TF1+ est-il gratuit ou payant ?

L'accès à TF1+ est gratuit pour tous les utilisateurs, mais la plateforme affiche des publicités pour se rémunérer. Ceux qui veulent s'en débarrasser et ainsi profiter d'une expérience plus confortable peuvent souscrire à la formule d'abonnement TF1+ Premium. Celle-ci coûte 5,99 euros par mois ou 59,99 euros par an et prend le relai de MYTF1 Max.

Sur quels appareils peut-on regarder TF1+ ?

TF1+ est disponible sur la plupart des systèmes équipant nos écrans connectés. La plateforme se trouve nativement sur les Smart TV et box TV sous Google TV, sur les téléviseurs des marques Samsung, LG, Philips, Xiaomi, Sony, TCL et Hisense, ainsi que sur les appareils de la famille Amazon Fire TV et Apple TV. TF1 annonce que les nouveaux modèles de téléviseurs Hisense, attendus pour le mois d'avril 2024, seront livrés en France avec un bouton TF1+ intégré à leur télécommande. Le groupe a aussi négocié une mise en avant de l'application TF1+ sur la page d'accueil des téléviseurs de plusieurs marques.

TF1 sait aussi que les Français restent attachés à leur box TV opérateur : TF1+ sera accessible sur les produits d'Orange et de Bouygues Telecom dès janvier 2024, puis de SFR à partir du mois de mars. Pour l'instant, les possesseurs d'une Freebox sont privés de la plateforme. Aucun accord n'a été communiqué non plus avec Canal+ pour la distribution du service auprès de ses clients.

TF1+ peut aussi être visionné depuis un smartphone ou une tablette Android, un iPhone et un iPad via une application. Sur ordinateur, il faudra passer par la version web de la plateforme, en attendant une potentielle application pour Windows et macOS.

Quel est le catalogue de TF1 + ?

TF1 promet “plus de 15 000 heures de contenus de divertissement et d’information, disponibles à tout moment”, dès le lancement de TF1+. Quand MYTF1 restait encore avant tout une plateforme pour le replay, TF1+ prend véritablement le virage de la véritable vidéo à la demande. Le catalogue se compose de 200 films cinéma, de 200 films TV et de 200 séries en intégralité. Côté productions françaises, nous avons par exemple accès à HPI ou à Sam. La septième saison de Sam est d'ailleurs lancée en même temps que le service, le 8 janvier 2024. Pour les amateurs de fiction américaine, Vampires Diaries est notamment en tête d'affiche.

Autrement, TF1+ compte beaucoup sur ses programmes de divertissement phares pour se démarquer. The Voice et Koh-Lanta y sont disponibles en intégralité, alors que des contenus exclusifs sont prévus sur la plateforme pour Star Academy, Quotidien ou encore Plus belle la vie (qui fait justement son grand retour le 8 janvier). La jeunesse et les jeunes adultes ne sont pas oubliés. TF1 s'est assuré la présence de “50 marques incontournables” pour ce public. Pat Patrouille, Miraculous et Naruto font partie des élus.

L'offre de TF1+ est complétée par une cinquantaine de chaînes FAST (Free Ad-Supported TV). Il s'agit de chaînes linéaires diffusées en streaming, chacune étant spécialisée sur une thématique bien précise. Les comédies romantiques, les thrillers, l’humour, les mangas ou encore les films de Noël, tous ces genres disposeront de leur chaîne FAST dédiée.

Pour diversifier sa proposition, TF1 a aussi imaginé de nouveaux formats d’information, exclusifs à TF1+. TOP INFO consiste en cinq contenus quotidiens, d'une durée de 3 à 6 minutes, réalisés par la rédaction de TF1. Mieux adaptée aux usages de la vidéo à la demande, cette offre permet d'obtenir un condensé des principales actualités de la journée.

Grâce à des droits étendus, TF1+ rend disponible ses contenus pendant au minimum 30 jours et jusqu’à 48 mois. La plateforme se montre plus généreuse que MYTF1 sur ce point.

Quelles sont les fonctionnalités de TF1+ ?

Outre les options déjà présentes sur MYTF1, TF1+ jouit de deux fonctionnalités avancées inédites : TOP CHRONO et SYNCHRO.

TOP CHRONO

La fonction TOP CHRONO avait été introduite provisoirement sur MYTF1 durant la Coupe du Monde de Rugby et devient récurrente sur TF1+. Basée sur l'intelligence artificielle, elle permet d’obtenir une sélection des moments les plus forts d'un match. Les résumés sont générés sur mesure en fonction du temps dont dispose le spectateur, entre 5, 10 ou 15 minutes.

SYNCHRO

L'autre innovation majeure de la plateforme est SYNCHRO. Il s'agit d'un algorithme qui va recommander aux utilisateurs des programmes à visionner en groupe, en se basant sur le profil des personnes présentes devant l’écran. L'idée de cette sélection de contenus personnalisée est d'arrêter de perdre du temps avec le choix du programme. “En intégrant une innovation mondiale de recommandation intelligente qui s’adapte à plusieurs personnes, TF1+ résout la difficulté majeure de notre marché : trouver rapidement le bon contenu à regarder à plusieurs”, s'enthousiasme Claire Basini, Directrice Générale Adjointe en charge des activités B2C.

SYNCHRO est par ailleurs compatible avec la fonctionnalité de reprise de lecture, afin de retrouver rapidement ses contenus à visionner en groupe. TF1+ devra toutefois se passer de SYNCHRO lors de son lancement, son intégration étant programmée pour le courant du mois de mars 2024.

Quel avenir pour MYTF1 ?

MYTF1 va coexister avec TF1+ durant un temps, mais est voué à disparaître à moyen ou long terme. TF1 n'a pas grand intérêt à maintenir une ancienne plateforme qui n'offre rien de plus que la nouvelle offre et va vouloir forcer les utilisateurs à basculer vers son service le plus complet. MYTF1 reste pour l'instant une option pour ceux qui n'ont pas un accès natif à TF1+, comme les abonnés Free et Canal+.