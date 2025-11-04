Stranger Things saison 5 : les pouvoirs d’Eleven n’ont jamais été aussi puissants, Vecna n’a qu’à bien se tenir

Il y a quelques jours, Netflix s'est enfin décidé à diffuser un trailer officiel pour la cinquième et dernière saison de Stranger Things. Si celui-ci se concentre principalement sur les émotions de ses personnages, un détail n'a pas échappé aux yeux aiguisés des fans. Un détail qui laisse entendre qu'Eleven a grandement gagné en puissance.

On y est presque. Après 3 ans d'attente, nous ne sommes plus qu'à quelques jours de découvrir la saison 5 de Stranger Things. Ce n'est pas exagéré de dire qu'il s'agit sans doute de la série la plus attendue de l'histoire de Netflix. En tout cas, ce ne sont pas les fans de cette dernière qui nous diront le contraire. On en veut pour preuve ce qui ont immédiatement analysé la moindre image de la bande-annonce diffusée la semaine dernière.

En effet, ce jeudi 30 octobre, Netflix a finalement dévoilé le premier trailer de cette ultime saison de Stranger Things. Si celui-ci nous a paru incroyablement épique, il faut bien reconnaître que ses subtilités nous ont échappé. Ce n'est, bien entendu, pas le cas des fans qui se sont empressés de dénicher la moindre information cachée dans cette bande-annonce. Et parmi elles, un détail pour le moins intéressant sur les pouvoirs d'Eleven.

Eleven va gagner un nouveau pouvoir dans la saison 5 de Stranger Things

Depuis le début de la série, les pouvoirs d'Eleven ont été multiples : télékinésie, télépathie, connexion à distance avec ses proches, projection de son esprit, bref, l'adolescente peut tout faire ou presque. On ne l'avait, en revanche, jamais vu voler. Au cours de la saison 2, celle-ci a certes lévité quelques secondes, mais cela semblait plus ou moins accidentel. Mais on dirait bien qu'elle a appris à maîtriser cette capacité au cours de la saison 5.

Sur le même sujet – Stranger Things saison 5 : ces épisodes seront “comme des films”, les créateurs de la série annoncent du lourd

En effet un (très) court passage du dernier trailer la montre passer par-dessus une immense barrière sans le moindre effort. Difficile à dire si elle a simplement effectué un grand saut pour cela, ou si elle est effectivement capable de voler. Toujours est-il qu'il s'agit de la première que nous la voyons faire ça. Pas de doute possible : les pouvoirs d'Eleven ont bel et bien gagné en puissance dans ces derniers épisodes, ce qui signifie que nous devrions voir l'adolescente réaliser de nouvelles prouesses pour sauver Hawkins et ses amis.