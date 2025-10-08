Stranger Things saison 5 : les affiches des personnages se dévoilent, la nostalgie est au rendez-vous

Netflix publie les premières affiches de personnages pour l'ultime saison de Stranger Things. L'occasion de replonger 10 ans en arrière et de constater tout le chemin parcouru depuis le début de la série.

Dans environ 1 mois et demi, des millions de gens lanceront Netflix pour enfin voir ce qu'ils attendent depuis des années : la saison 5 de Stranger Things. C'est la dernière. Pas de cliffhanger, les aventures de Mike, Will, Lucas, Dustin, Onze et les autres prendront bel et bien fin à l'issue des 8 épisodes attendus pour la fin de l'année 2025. Il aura donc fallu quasiment 10 ans après les débuts de la série en 2016 pour en voir le bout. Forcément, la dernière saison sera marquée par la nostalgie.

Et ça se ressent dans les différents teasers qui commencent à affluer. Fin septembre, une vidéo de tournage de la saison 5 montraient les acteurs et actrices parler de leur aventure au sein de la série. Cette fois-ci, Netflix nous montre les affiches des personnages, en se centrant sur “le groupe originel“. L'occasion de voir à quel point les enfants qui jouaient à Donjons & Dragons déguisés en guerrier ou magicien ont bien grandi.

Voici les premières affiches de personnages pour la saison 5 de Stranger Things

La courte vidéo disponible ci-dessous présente les acteurs tels qu'ils seront dans la dernière saison, et tels qu'ils étaient lors de la première en 2016. L’innocence de l'enfance a clairement fait place à la gravité de l'âge adulte, comme on peut le voir sur le visages des interprètes. Les fans auront d'ailleurs largement le temps de s'en rendre compte : l'ultime saison de Stranger Things a été pensé comme un très long film découpé en morceaux.

La saison 5 de Stranger Things sera diffusée en plusieurs parties sur Netflix : 4 épisodes le 27 novembre 2025, les 3 suivants le 26 décembre 2025, puis le dernier le 1er janvier 2026. De quoi nous laisser le temps de se préparer à dire adieu aux personnages, même si l'univers de Stranger Things ne s'arrêtera pas avec la fin de la série.