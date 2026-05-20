Google accuse faussement ses propres utilisateurs pour les pousser vers un abonnement payant

Google vient de se retourner contre ses propres utilisateurs les plus fidèles. Des comptes gratuits promis pour toujours se retrouvent soudainement menacés de suppression. Le géant californien réclame un abonnement payant, sans vraiment s'expliquer.

Google multiplie depuis plusieurs mois les restrictions sur ses offres autrefois sans frais. Gmail a récemment vu son espace de stockage gratuit amputé de 15 à 5 Go pour certains utilisateurs. Cette politique touche aujourd'hui une frange de la clientèle qui se croyait à l'abri. Ces derniers avaient pourtant obtenu une promesse formelle de gratuité permanente. La firme semble vouloir réduire progressivement les avantages accordés à ses abonnements historiques. Cette évolution s'inscrit dans une stratégie de monétisation de l'ensemble de ses produits.

Ces utilisateurs sont les anciens détenteurs d'un compte G Suite Legacy, une offre gratuite pour domaines personnels ou familiaux. Ce service leur avait été accordé sans limite de durée. Certains titulaires de comptes Workspace ont récemment découvert des limitations inattendues dans l'écosystème de la firme. Google les accuse désormais d'utiliser leurs services à des fins commerciales, une accusation qu'ils rejettent. Un ultimatum de 45 jours leur a été adressé, au terme duquel leurs accès seront coupés.

Google exige un abonnement payant de ses anciens utilisateurs G Suite Legacy sous 45 jours

Des signalements se multiplient sur Reddit, où des dizaines d'utilisateurs décrivent la même situation. Selon The Register, qui a recueilli une déclaration officielle de Google, la firme confirme appliquer sa politique d'usage non commercial. Celle-ci renvoie les cas litigieux vers un processus d'appel interne. Toute personne estimant être mal identifiée peut déposer un recours dans la console d'administration. En cas d'inaction dans le délai imparti, Gmail, Calendar, Drive et Meet seront suspendus. Les données stockées pourraient devenir inaccessibles à l'issue de cette période.

Le processus d'appel révèle ses limites, comme en témoignent plusieurs cas documentés en ligne. Un utilisateur a vu son recours rejeté malgré l'absence totale d'activité commerciale. Il a ensuite déposé une demande via le RGPD et récupéré l'accès au lendemain. D'autres n'ont pas eu la même chance. La société ne précise pas les critères déclenchant ces signalements. Certains soupçonnent un lien avec des fiches Google Business associées à leurs domaines. Ce n'est pas la première fois que cette opération est tentée. En 2022, une fermeture généralisée avait été abandonnée face aux protestations des utilisateurs.