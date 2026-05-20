AliExpress fait chuter le prix du Ryzen 7 9800X3D : -32 % sur le processeur favori des gamers

Le Ryzen 7 9800X3D est resté longtemps hors de portée pour de nombreux gamers qui cherchaient à s’offrir l’un des meilleurs processeurs pour le jeu sans casser leur tirelire. AliExpress le ramène à 362 € grâce à une double réduction, soit 168 € de moins que son prix de référence.

Découvrir l'offre

L'opération « Économies ensoleillées » se poursuit sur AliExpress. Le rayon informatique n’échappe pas aux offres du moment. Si vous cherchez une bonne occasion pour vous offrir un processeur puissant et polyvalent, le Ryzen 7 9800X3D, une valeur sûre, fait l’objet d’une réduction de plus de 30%.

Le processeur est affiché à 407 €, déjà en dessous des tarifs habituels. Avec le code PHDFR45, vous pouvez retrancher 45 € supplémentaires au panier. Le processeur revient au final à 362 €, contre 529,90 € au lancement, soit une remise de 32 %.

Le produit est expédié depuis l'entrepôt français d'AliExpress, avec une livraison attendue entre deux jours et une semaine. Le paiement en quatre fois sans frais reste disponible via PayPal.

À ce prix-là, le Ryzen 7 9800X3D est une bonne affaire pour qui envisage de monter ou rafraîchir une configuration gaming : il réunit l'architecture Zen 5 et la technologie 3D V-Cache, qui lui vaut une position de référence dans les benchmarks gaming.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Ryzen 7 9800X3D : le cache qui change tout en jeu

Le Ryzen 7 9800X3D et ses prédécesseurs doivent leur réputation à une technologie simple, mais efficace : empiler la mémoire cache sur plusieurs couches physiques. Grâce à la 3D V-Cache, le cache L3 de ce processeur monte à 96 Mo, ce qui permet de réduire considérablement la latence d'accès aux données.

Le CPU repose également sur l’architecture Zen 5, avec 8 cœurs, 16 threads et une fréquence boost à 5,2 GHz. Ce socle lui permet de déborder largement du cadre gaming et d’offrir de belles performances pour le streaming, le montage vidéo léger, ou encore pour les charges de travail mixtes.

Son TDP de 120 W nécessite un bon système de refroidissement. Si vous recherchez un processeur capable de tenir plusieurs années sans compromis, c'est aujourd'hui l'un des choix les plus cohérents du marché AM5.