Ninja NeverClog : l’extracteur de jus à froid passe à prix cassé avec ce code, vite !

Vous souhaitez faire vos propres jus maison ? L’excellent Ninja NeverClog vous donne la possibilité d’avoir des jus de fruits et de légumes frais en toute simplicité. Et bonne nouvelle, avec le code PHONANDROIDGIFT, vous pouvez vous l’offrir à 109 € seulement !

Ninja NeverClog

Vous connaissez probablement Ninja pour ses airfryers au rapport qualité-prix imbattable. Mais le catalogue du géant américain ne se limite pas aux friteuses sans huile, il dispose aussi d’un large choix d’appareils qui vous facilitent la tâche en cuisine.

Ainsi, Ninja propose un excellent extracteur de jus à froid qui vous permet d’avoir des boissons remplis de vitamines à base de fruits et de légumes. Normalement en vente à 139 €, le Ninja NeverClog passe à prix cassé avec le code PHONANDROIDGIFT. En le renseignant dans le panier, vous avez 30 € de réduction qui s'applique, ce quittait chuter son prix à 109 € seulement.

Ninja NeverClog : faire ses propres jus de fruits et légumes frais maison n’a jamais été aussi simple !

Le Ninja NeverClog est un extracteur de jus à froid vous permet de réaliser de délicieux jus de fruits ou légumes maison en un clin d’oeil. Silencieux et facile à utiliser, il vous d’obtenir des jus remplis de vitamines avec un minimum de déchets. Vous pouvez choisir d’avoir plus ou moins de pulpes grâce aux 2 filtres différents.

La vis de pressage a spécialement été conçue pour limiter les obstructions. Vous avez ainsi des jus aux couleurs vives et sans mousse. L’extraction lente vous permet aussi d’avoir de plus grandes quantités.

Enfin, l’entretien du Ninja NeverClog est facilité car le filtre anti-obstruction évacue la pulpe stagnante. C’est parfait pour obtenir des jus maison en toute simplicité.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

AliExpress fait chuter le prix du Ryzen 7 9800X3D : -32 % sur le processeur favori des gamers

Le Ryzen 7 9800X3D est resté longtemps hors de portée pour de nombreux gamers qui cherchaient à s’offrir l’un des meilleurs processeurs pour le jeu sans casser leur tirelire. AliExpress…

Surprise, le Samsung Galaxy Z Fold 8 n’aurait pas ces fonctionnalités que l’on était certain qu’il aurait

Une récente fuite vient de jeter un froid auprès de ceux qui attendent le Galaxy Z Fold 8. Alors qu’il paraissait logique que le prochain pliant premium de Samsung hérite…

Google accuse faussement ses propres utilisateurs pour les pousser vers un abonnement payant

Google vient de se retourner contre ses propres utilisateurs les plus fidèles. Des comptes gratuits promis pour toujours se retrouvent soudainement menacés de suppression. Le géant californien réclame un abonnement…

Marvel sur Disney+ : dans quel ordre chronologique doit-on regarder les films ?

Si vous comptez vous abonner à la plateforme Disney+ pour voir ou revoir les aventures des héros issus de l’univers Marvel, vous devez d’abord vous poser ces 2 questions :…

Croire Elon Musk sur le Cybertruck lui a coûté une nuit en prison et son pickup au fond d’un lac

Elon Musk avait promis que son Cybertruck pouvait traverser des lacs. Un Texan l’a pris au mot. Il est désormais en prison et son pickup au fond de l’eau. Les…

Les AirPods 4 sont à petit prix, mais ça ne va pas durer !

Les écouteurs d’Apple vous font de l’oeil ? Les AirPods 4 sont actuellement à prix cassé sur Amazon. Normalement en vente à 149 €, vous pouvez acheter la version sans…

La batterie du Xiaomi 17 Max tient deux fois plus longtemps que celle de l’iPhone 17 Pro Max… selon Xiaomi

Xiaomi a publié une vidéo montrant que l’autonomie de son nouveau Xiaomi 17 Max est plus de deux fois supérieure à celle de l’iPhone 17 Pro Max, pourtant endurant. Le…

Android 17 décuple les capacités des Live Updates qui s’ouvrent enfin au sport, au voyage et à la santé

Les Live Updates – ou mises à jour en direct – sont l’une des nouveautés les plus importantes introduites par Android 16 l’an dernier. Mais elles n’étaient prises en charge…

Game of Thrones : vous avez détesté la fin ? Cet acteur de la série vous explique pourquoi vous avez tort

Plusieurs années après, difficile de se remettre de la déception qu’a été la dernière saison de Game of Thrones. Pourtant, l’un des acteurs principaux de la série continue de la…

Le Poco F8 Pro est presque à moitié prix : même processeur que le Galaxy S25 Ultra, pour moins de 380 €

Le Poco F8 Pro, un smartphone haut de gamme proposé au prix d’un milieu de gamme, voit son prix fondre de 42%. Le smartphone passe à moins de 380 €….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.