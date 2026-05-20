Ninja NeverClog : l’extracteur de jus à froid passe à prix cassé avec ce code, vite !

Vous souhaitez faire vos propres jus maison ? L’excellent Ninja NeverClog vous donne la possibilité d’avoir des jus de fruits et de légumes frais en toute simplicité. Et bonne nouvelle, avec le code PHONANDROIDGIFT, vous pouvez vous l’offrir à 109 € seulement !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous connaissez probablement Ninja pour ses airfryers au rapport qualité-prix imbattable. Mais le catalogue du géant américain ne se limite pas aux friteuses sans huile, il dispose aussi d’un large choix d’appareils qui vous facilitent la tâche en cuisine.

Ainsi, Ninja propose un excellent extracteur de jus à froid qui vous permet d’avoir des boissons remplis de vitamines à base de fruits et de légumes. Normalement en vente à 139 €, le Ninja NeverClog passe à prix cassé avec le code PHONANDROIDGIFT. En le renseignant dans le panier, vous avez 30 € de réduction qui s'applique, ce quittait chuter son prix à 109 € seulement.

Ninja NeverClog : faire ses propres jus de fruits et légumes frais maison n’a jamais été aussi simple !

Le Ninja NeverClog est un extracteur de jus à froid vous permet de réaliser de délicieux jus de fruits ou légumes maison en un clin d’oeil. Silencieux et facile à utiliser, il vous d’obtenir des jus remplis de vitamines avec un minimum de déchets. Vous pouvez choisir d’avoir plus ou moins de pulpes grâce aux 2 filtres différents.

La vis de pressage a spécialement été conçue pour limiter les obstructions. Vous avez ainsi des jus aux couleurs vives et sans mousse. L’extraction lente vous permet aussi d’avoir de plus grandes quantités.

Enfin, l’entretien du Ninja NeverClog est facilité car le filtre anti-obstruction évacue la pulpe stagnante. C’est parfait pour obtenir des jus maison en toute simplicité.