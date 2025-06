La saison 5 de Stranger Things pulvérise un record des mois avant sa sortie

Stranger Things saison 5 ne sort pas avant fin novembre 2025, et pourtant elle vient de battre un record sur Netflix. Il n'a fallu que 4 jours pour l'établir. On vous explique de quoi il retourne exactement.

La patience des fans est mise à rude épreuve. Comme beaucoup de séries, Stranger Things a été durement touchée par la grève des scénaristes et des acteurs de 2023. Les équipes n'ont alors pas le choix : elles arrêtent le tournage et fatalement, la date de sortie de la cinquième et dernière saison est repoussée. S'en suit une longue attente avant de finalement apprendre que ça y est, les caméras sont remises en marche et les aventures de Dusting, Mike, Onze et les autres reprennent.

Mais filmer les scènes qui composeront les 8 épisodes finaux ne suffit pas. Vient ensuite l'étape de la post-production. Ce n'est que le 31 mai 2025 que nous apprenons enfin la date de sortie de la saison 5 de Stranger Things. Ou plutôt les dates de sortie. Histoire de jouer encore plus avec nos nerfs, il y aura 3 périodes de diffusion distinctes. Les épisodes 1 à 4 le 27 novembre 2025, puis 5 à 7 le 26 décembre, et enfin le 8e et dernier le 2 janvier 2026. En attendant, la série bat un record.

Stranger Things saison 5 a déjà un record impressionnant à son actif

Le média Variety nous apprend qu'en 4 jours, la vidéo annonce de la date de sortie de Stranger Things saison 5 a cumulé 250 millions d'impressions sur toutes les chaînes de Netflix. Pour le service de streaming, c'est un record absolu sur une vidéo similaire avec le même temps d'existence. Notons que nous ne sommes pas le pays qui a fait grimper le score. Sur la chaîne YouTube Netflix France, la vidéo cumule 60 000 vues au bout de 5 jours. Publiée au même moment, celle de la bande-annonce pour la saison 3 de Squid Games est déjà à 678 000 vues.

Il faudra attendre encore plusieurs mois avant de savoir si les spectateurs français se sont lassés du Monde à l'envers (Upside Down en version originale), où si l'engouement reprendra une fois les premiers épisodes disponibles. Et si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, jetez un œil à notre dossier sur la saison 5 de Stranger Things.