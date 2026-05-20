Android 17 décuple les capacités des Live Updates qui s’ouvrent enfin au sport, au voyage et à la santé

Les Live Updates – ou mises à jour en direct – sont l’une des nouveautés les plus importantes introduites par Android 16 l’an dernier. Mais elles n’étaient prises en charge que par un nombre restreint de services. Avec Android 17, Google entend étendre leurs capacités à davantage d’applications : celles liées au sport, minuterie, voyage ou encore santé vont pouvoir en bénéficier.

Android 16 live updates
Crédits : Google (asset) / Phonandroid.com (montage)

Android 16 a introduit l’an dernier une avancée majeure pour les notifications en temps réel qu’on ne présente plus : les Live Updates (ou mises à jour en direct). Elles affichent sur les écrans de verrouillage et d’accueil les informations et l’état d’avancement de certains services (VTC, livraison de repas, navigation…) sans avoir à ouvrir les applications concernées.

Avec Android 17, Google prévoit d’étendre les capacités des Live Updates pour les rendre encore plus utiles – et rattraper son retard sur Apple. Comment ? Grâce à un modèle de notifications mettant cette fois-ci l’accent non pas sur la progression mais sur les données brutes en temps réel, de quoi prendre en charge davantage d’applications, telles que celles dédiées au sport, à la minuterie, à la santé ou au voyage.

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Android 17 étend les capacités des Live Updates à davantage d’applications

Ce nouveau modèle que va introduire Android 17 est baptisé Metric Style : il se distingue du Progress Style – celui utilisé pour afficher l’avancement et les étapes clés des applications type VTC ou livraison – en se focalisant sur les données brutes.

Ce nouveau type de notification est conçu pour les applications nécessitant un suivi continu et multi-variable : il peut afficher jusqu’à trois points de données distincts. Par exemple, une application fitness utilisée de concert avec une montre connectée pourrait afficher le rythme cardiaque, le temps écoulé ou les calories brûlées estimées.

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Comme l'indique Google sur son blog dédié aux développeurs, Android 17 prévoit trois types d’affichage pour ces notifications Metric Style de Live Updates. D’abord, une vue dédiée à l’Always-On Display (ou AOD ou écran toujours allumé) qui mettra en avant la valeur métrique pour qu’elle saute aux yeux.

Ensuite une vue étendue (Expanded View) sur laquelle s’afficheront côte à côte les données métriques, ainsi que jusqu’à trois boutons d’action contextuels. Enfin, la vue réduite (Collapsed View) qui compactera les informations métriques sur une seule ligne et se délestera des détails, quitte à n’afficher qu’une ou deux valeurs sur trois si elles ne tiennent pas toutes à l’écran.

Android 17 metric style Live Updates
Crédits : Google

Pour le moment, on ignore si le déploiement des notifications Metric Style au sein des Live Updates se fera lors de la première mouture d’Android 17, ou s’il interviendra lors d’une mise à jour QPR.


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