Les AirPods 4 sont à petit prix, mais ça ne va pas durer !

Les écouteurs d’Apple vous font de l’oeil ? Les AirPods 4 sont actuellement à prix cassé sur Amazon. Normalement en vente à 149 €, vous pouvez acheter la version sans ANC à 119 € seulement. C’est le bon moment pour craquer !

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Apple se démarque de la concurrence en proposant des produits au design minimaliste et aux caractéristiques haut de gamme. C’est le cas des MacBook, des iPhone, des iPad, mais aussi des écouteurs sans fil.

Les AirPods 4 ne font pas exception. Ces écouteurs avec ou sans réduction de bruit active sont en promotion sur Amazon. Le géant du e-commerce les brade à 119 € et 169 € au lieu de 149 € et 199 €. C’est un excellent prix pour dignes successeurs des AirPods 3 qui ne manquent pas d’atouts !

Quelles sont les caractéristiques des AirPods 4 ?

Apple est devenue un incontournable des amateurs d’appareils premium. Et pour cause, la marque propose un large choix de produits high-tech au look minimalisme, mais aux caractéristiques avancées. Les AirPods 4 ne font pas exception.

Au niveau du design , ces écouteurs sans fil ont été pensés pour vous offrir un confort optimal et une excellente tenue. Vous pouvez ainsi les porter toute la journée sans aucune gêne.

Mais ne vous fiez pas à son look épuré pour les juger, les AirPods 4 offrent un son haut de gamme grâce à la puissante puce H2. Avec sa nouvelle architecture acoustique, le rendu sonore est clair, riche et précis. L’audio spatial et le suivi dynamique des mouvements vous permet d’avoir une expérience particulièrement immersive.

Enfin, les AirPods 4 sont certifiés IP54 et vous offrent une excellente autonomie qui peut atteindre les 5 heures d’écoute par charge et 30 heures avec le boîtier.

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