Game of Thrones : vous avez détesté la fin ? Cet acteur de la série vous explique pourquoi vous avez tort

Plusieurs années après, difficile de se remettre de la déception qu'a été la dernière saison de Game of Thrones. Pourtant, l'un des acteurs principaux de la série continue de la défendre encore aujourd'hui.

Il ne fait aucun doute que Game of Thrones a complètement chamboulé le paysage audiovisuel mondial. La série a atteint des sommets de popularité, devant la plus piratée et certainement la plus commentée de tous les temps. Sa chute n'en a été que plus grandiose. Après un quasi sans-faute pendant plusieurs saisons, la dernière salve d'épisodes a été largement décriée par les fans, jusqu'à une conclusion qui en a laissé plus d'un amer.

On vous laisse le plaisir de la découverte et vous faire votre propre avis si, par miracle, vous n'avez toujours pas été spoiler à l'heure actuelle. Toujours est-il que le consensus n'a pas vraiment changé depuis, si bien que cette mauvaise réputation continue de suivre les acteurs de la série. C'est ainsi que le sujet est revenu sur la table lors de la Motor City Comic Con cette semaine, où participait Kit Harington, l'interprète de Jon Snow à l'écran.

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Jon Snow pense toujours que le final de Game of Thrones est génial

Lors d'une interview, il confesse qu'il lui est tout bonnement impossible de détester ce dernier épisode . « Je suppose que vous l’avez tous vue de l’extérieur, alors que moi, je l’ai vue de l’intérieur », s'explique-t-il. « Je sais combien de soin, d’amour, de travail et de vie ont été investis dans sa réalisation, ainsi que les discussions qui ont dû avoir lieu et les débats autour de la table sur la direction à prendre et les choix à faire. »

« Il y a peut-être eu des erreurs, mais c’est à chacun de décider si on a aimé ou non, ce qu’on a aimé et ce qu’on n’a pas aimé », poursuit-il, estimant que « les personnes les mieux placées pour faire [la huitième saison] étaient celles qui nous ont offert les sept premières » Pour Kit Harrington, pas de doute possible : le final de Game of Thrones n'aurait pu être meilleur. Une chose est sûre, l'immense déception des fans n'a pas empêché HBO de lancer plusieurs autres spin-offs de la série.