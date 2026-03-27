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Stranger Things Tales From ’85 introduit un nouveau personnage et ça pose un problème

La nouvelle bande-annonce de la série d'animation Netflix Stranger Things Tales From '85 montre à qui, et à quoi, il faut s'attendre dans cette aventure prenant place pendant la série d'origine.

Stranger Things Tales from 85

Malgré la fin de la série Stranger Things sur Netflix, le Monde à l'Envers est loin d'en avoir terminé avec ses fans. Netflix annonce ainsi l'arrivée d'une série d'animation appelée Stranger Things Tales From '85. Celles et ceux qui sont allés au bout des 5 saisons originelles comprennent tout de suite qu'elle va devoir s'insérer quelque part entre ces dernières. Et c'est le cas puisque Stranger Things Tales From '85 se déroule entre la saison 2 et la saison 3.

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Comme cela pose forcément des problèmes d'enjeux (on sait très bien qu'il n'arrivera rien de grave aux personnages principaux), il faut un peu de sang neuf pour capter l'intérêt du public. La solution ? Un nouveau personnage. Et tant qu'à faire de nouveaux monstres. Avec l'écueil de ce genre de stratagème : aucun de ces ajouts n'est mentionné dans la saison 3 de Stranger Things et au-delà. Sachant que Tales From '85 se passe au maximum sur une période de 6 mois avant cette dernière, il est étonnant que tout le monde soit frappé d'amnésie.

Stranger Things Tales From '85 a peut-être un petit souci de scénario

La bande-annonce ci-dessous introduit le nouveau personnage en question : une jeune fille du nom de Nikki Baxter. Elle va se greffer à la bande composée de Mike, Onze, Dustin, Lucas, Will, Max et Steve après s'être fait attaquer par un monstre en provenance du Monde à l'Envers. On imagine que l'histoire tournera principalement autour de Nikki, étant la seule à qui il peut techniquement arriver quelque chose de significatif.

Ce côté “histoire déconnectée de la principale même si elle se déroule pendant” est également accentué par les monstres qu'elle introduit. Certains comme les citrouilles possédées visibles dans la vidéo ne reviennent pas dans la série. C'est un peu plus justifiable d'un point de vue scénaristique, par exemple en expliquant que le groupe les a exterminées jusqu'à la dernière. Nous verrons ça lors de la diffusion de Stranger Things Tales From '85 sur Netflix à partir du 23 avril 2026.


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