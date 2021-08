Stranger Things : la saison 4 arrive “très bientôt” et est “très ambitieuse”, annonce son producteur

On se rapproche de plus en plus de la sortie de la saison 4 de Stranger Things. Shawn Levy, son producteur, a déclaré dans une interview qu’il ne faudra plus attendre longtemps avant de voir les nouveaux épisodes. Il s’agit de la saison la plus ambitieuse de toutes, selon lui.

L’attente autour de la saison 4 de Stranger Things commence à se faire longue. Celle-ci aurait dû arriver il y a bien longtemps maintenant, mais les imprévus liés au coronavirus ont sérieusement ralenti les choses. Pour autant, tout s’est accéléré ces derniers temps, et Netflix multiplie les annonces à propos du futur de sa série phare. En outre, nous avons récemment appris que quatre nouveaux personnages rejoindront le casting, juste après avoir eu un nouvel aperçu des images dans un teaser plutôt angoissant.

Tout cela n’est pas dû au hasard. Une grande partie des épisodes ont été tournés ces derniers mois. De facto, leur diffusion se rapproche à grands pas. « Pour rappeler l’évident, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longtemps, mais ça arrive », a déclaré le producteur de la série Shawn Levy. Ce dernier ne manque pas de superlatifs pour décrire ce qui nous attend. Il révèle notamment que « la saison 4 s’étend » à travers le monde, avec des scènes tournées en Lituanie, Géorgie, ou encore au Nouveau-Mexique.

Une saison 4 de Stranger Things extrêmement ambitieuse

Finn Wholhard, l’acteur qui interprète Mike Wheller, a déjà annoncé que la saison 4 sera la plus sombre de toutes. D’après Shawn Levy, elle sera également la plus ambitieuse de toutes. « C’est visuellement et narrativement très ambitieux, beaucoup plus ambitieux que les trois saisons précédentes », a-t-il déclaré avec excitation. Reste à connaître la date de sortie. « C’est pour bientôt », promet son producteur. « Et quant à savoir quand exactement cela sera annoncé — très bientôt ».

« Bientôt » est donc toujours le mot d’ordre lorsqu’il s’agit d’avoir des nouvelles de la prochaine saison, même si sa sortie semble de plus en plus proche. Malgré tout, à en croire ce qu’en disent les équipes de la série, il faudra tout de même attendre l’année prochaine avant de connaître la suite des aventures des habitants de Hawkins. D’ici là, il faudra se contenter des quelques fuites étant apparues sur le sujet, si les spoilers ne vous font pas peur.

Source : Variety