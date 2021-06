Stranger Things saison 4 : Netflix annonce 4 nouveaux personnages

La saison 4 Stranger Things signera l'arrivée de 4 nouveaux personnages à Hawkins. Alors que le tournage se poursuit, Netflix a accueilli plusieurs nouveaux interprètes au sein du casting de la série. Le géant du streaming a également fourni un bref descriptif de ces nouveaux venus et de leur rôle dans l'histoire.

Alors que les fans de la série attendent impatiemment une date de diffusion, Netflix a annoncé la présence de 4 nouveaux personnages dans la saison 4 de Stranger Things. En dépit du retard accumulé avec la crise sanitaire, le service de VOD cherche tout doucement à faire monter le suspense.

Au cours des dernières semaines, Netflix a notamment dévoilé une nouvelle bande-annonce pour la saison 4. Cette courte vidéo proposait un retour vers le passé sombre d'Eleven et de sa soeur, Kali, laissant entendre que le docteur incarné par Matthew Modine se fera une place importante dans la saison.

Qui sont les nouveaux personnages de Stranger Things saison 4 ?

Quoi qu'il en soit, la série accueillera 4 nouveaux visages. L'actrice Amybeth McNulty, qui tient le rôle titre du show Anne with an ‘E', incarnera Vickie, une adolescente intello, bavarde et terriblement cool. La jeune fille ravira le coeur d'un des personnages de la série. Espérons qu'il s'agisse de Dustin, le seul héros qui n'a pas encore trouvé chaussure à son pied.

Stranger Things mettra aussi en scène Patrick, un jeune homme décrit comme la star de l’équipe de basket du lycée. Netflix assure que la vie du personnage va soudainement prendre un tournant dramatique et inattendu. Myles Truitt, aperçu dans la série CW Black Lightning, Traîné sur le bitume ou encore Queen Sugar, prêtera ses traits au personnage.

Netflix annonce aussi l'entrée en scène de Ms. Kelly, une conseillère d’orientation pleine de bonnes intentions. Très proche des élèves en décrochage scolaire, elle sera interprétée par Regina Ting Chen. L'actrice est déjà apparue dans Black Lightning, Queen of the South ou Lion Killer.

Enfin, la série accueille Chrissy, capitaine de l’équipe des cheerleaders. D'apparence parfaite, l'adolescente est prête à tout pour cacher son secret. Elle sera incarnée par Grace Van Dien, déjà vue dans The Village ou The Binge.