Stranger Things : la saison 4 ne sortira pas avant 2022 sur Netflix

Stranger Things ne sera pas de retour sur Netflix avant 2022. Aux dires de Finn Wolfhard, l'interprète de Mike Wheeler, il n'est pas prévu que la saison 4 de la série événement soit diffusé cette année. Le tournage des épisodes a accumulé énormément de retard à cause de la pandémie de Covid-19. Si le tournage a finalement été bouclé, la post-production (effets spéciaux, montage…) n'en est qu'à ses débuts.

Le 7 janvier 2020, Netflix a débuté le tournage de la saison 4 de Stranger Things. Afin de garder les fans en haleine, le géant de la VOD a même mis en ligne un premier teaser, confirmant le retour en pleine forme de Jim Hopper (David Harbour). Malheureusement, le tournage des épisodes a rapidement été bouleversé par la pandémie de Covid-19.

Les mesures sanitaires ont contraint Netflix, et toute l'industrie du divertissement, a mettre la production en pause pendant plusieurs mois. Le chantier a repris en octobre 2020. Malheureusement, les restrictions visant à endiguer la propagation du coronavirus empêchent les équipes de tourner les épisodes restants aussi vite que prévu. Gaten Matarazzo, l'acteur qui prête ses traits au jeune Dustin, a d'ailleurs laissé entendre que le tournage de Stranger Things avait accumulé un retard monstrueux.

Stranger Things ne reviendra pas avant mai 2022 !

Récemment, Netflix serait parvenu à boucler le tournage de la saison 4. Les équipes du leader du streaming travaillent désormais sur l'ajout des nombreux effets spéciaux et sur le montage des épisodes (post-production). Dans ces conditions, Finn Wolfhard, l'acteur qui prête ses traits au jeune Mike Wheeler, estime que Netflix ne diffusera pas la saison 4 avant le mois de mai 2022.

Sur le même sujet : la saison 4 de Stranger Things sera “la plus sombre de toutes”

Le jeune homme s'est entretenu en direct avec les fans de la série sur l'application Fanmio. Interrogé sur la date de sortie de Stranger Things saison 4, Finn Wolfhard a douché les espoirs des fans. De nombreuses rumeurs affirmaient en effet que la série ferait son grand retour sur Netflix en fin 2021.

Pour mémoire, la diffusion de la saison 4 était initialement prévue en avril 2021 pendant les vacances de printemps. On vous en dit plus dès que possible sur le retour de Mike, Eleven, Dustin et consorts sur Netflix. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.