La série d'anticipation Black Mirror va faire son grand retour sur Netflix. Au total, 6 nouveaux épisodes, dont l'un est pour la première fois la suite directe d'un autre diffusé lors d'une saison précédente.

Lors de sa sortie en 2011, la série Netflix Black Mirror de Charlie Brooker prend le monde par surprise. Explorant les dérives possibles de nos technologies et modes de vie actuels, elle met mal à l'aise dès son premier épisode. Pour rappel, il met en scène le 1er ministre britannique qui, pour sauver une jeune duchesse enlevée, doit avoir un rapport sexuel avec une truie, le tout retransmis en direct par tous les médias du pays. Oui, c'est spécial.

Depuis, Black Mirror fascine en abordant tour à tour la télé-réalité, la surveillance, les réseaux sociaux ou encore la réalité virtuelle, entre autres. Au fil des saisons, la réception du public est plus mitigée cependant. Malgré un casting alléchant et une volonté de se moquer d'elle-même, la série ne convainc pas lors de sa saison 6. Qu'à cela ne tienne, Netflix en annonce une 7e. N'espérait pas la voir de sitôt, elle sera diffusée en 2025, pas avant. Les fans auront droit à 6 nouveaux épisodes dont l'un sera particulier.

Black Mirror va avoir droit à une saison 7 et l'un des épisodes sera une suite directe de celui-ci

Vous pouvez tout à fait regarder Black Mirror dans le désordre. Que ce soit au sein d'une même saison, voire d'une saison à une autre. Chaque épisode est totalement indépendant des autres et il n'y a donc pas de cliffhanger vous poussant à regarder le suivant, puis le suivant, etc. Mais à l'occasion de sa saison 7, la série va faire une entorse à cette règle : l'un d'eux sera une suite directe de l'épisode USS Callister, diffusé en 2017 dans la saison 4.

Sans dévoiler sa fin, on se souviendra qu'il raconte l'histoire de Robert Daly, directeur technologique d'une grande compagnie de divertissements et co-créateur d'un jeu en ligne multijoueurs à succès dans lequel il incarne le capitaine d'un vaisseau spatial. L'esthétique de ces passages est volontairement emprunté à Star Trek. Le nouvel épisode reprendra donc là où celui-ci s'est arrêté. Plus qu'à patienter désormais.