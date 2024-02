Netflix va de nouveau augmenter ses prix en 2024 selon les analystes, ça commence à faire beaucoup

D’après les analystes de UBS Securities, il faut s’attendre à une nouvelle augmentation des prix de Netflix cette année. En effet, lors de réunions internes, le PDG de la firme a maintes fois répété sa volonté de revoir la hausse les tarifs de sa plateforme. Il est très probable que ces augmentations deviennent régulières.

Il faut désormais compter près de 20 € par mois pour s’offrir le meilleur abonnement de Netflix. La dernière augmentation des prix de la plateforme, la dernière d’une longue liste, a eu lieu en octobre dernier et a également touché la formule Essentiel, désormais à 10,99 € par mois. C’est devenu, avec le temps, une habitude chez Netflix. On ne compte plus le nombre de fois où la plateforme a annoncé une hausse de ses tarifs, et il semblerait que ce ne soit pas près de s’arrêter.

En effet, 2024 n’épargnera pas les abonnés, à en croire un récent rapport du cabinet d’analyse UBS Securities. La raison est simple : en augmentant légèrement ses prix, Netflix peut s’assurer une croissance de pas moins de 15 %, soit une nette hausse par rapport à sa croissance de 7 % de en 2023. D’autant qu’il semblerait que, contre toute attente, les abonnés ne soient pas si mécontents que cela de toutes ces augmentations tarifaires.

Netflix pourrait de nouveau s’attaquer à votre portefeuille cette année

En effet, au cours d’une réunion internet avec ses actionnaires, le PDG de Netflix Greg Peters a admis que les augmentations de prix à répétition « se sont bien mieux passées que ce que nous avions prévu ». Traduction : les abonnés râlent pendant un temps, mais ne supprime par leur compte pour autant. À vrai dire, la plateforme continue de faire gonfler son nombre d’utilisateurs, notamment grâce à sa formule avec publicités plus abordable.

Notons également que Greg Peters estime avoir « largement mis en pause les augmentations de prix » en 2023, notamment grâce à la fin du partage de compte qui a permis à Netflix d’augmenter ses revenus, et ce malgré la hausse des prix en octobre dernier. « Nous pouvons reprendre notre approche standard en matière d’augmentation des prix », a-t-il continué. Ça promet.

Source : Variety