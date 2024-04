Stranger Things saison 5 : ce personnage emblématique pourrait faire son retour

Bonne nouvelle pour les fans de Stranger Things, l’un des personnages les plus appréciés de la saison précédente pourrait bien faire son retour dans la prochaine et dernière saison de la série de Netflix.

Pour les fans de Stranger Things encore sous le choc de la mort héroïque d'Eddie Munson dans la saison 4, la star Joseph Quinn vient peut-être d'apporter une lueur d'espoir à propos de son personnage. Lors d'une récente convention, l'acteur a laissé entendre que son personnage de métalleux bien-aimé pourrait revenir dans la cinquième et dernière saison de la série.

Lorsqu'un membre du public lui a demandé s'il reviendrait pour une nouvelle saison de Stranger Things, Quinn a joué les timides en donnant une réponse intéressante : « Je le sais, mais je ne vous le dirai pas ». Cette non-réponse était accompagnée d'un sourire malicieux qui alimentera probablement les spéculations et les théories des fans enragés de la série de science-fiction dans les mois précédant la conclusion de la série en 2025.

Eddie pourrait faire son retour dans la dernière saison de Stranger Things

Attentions, spoilers. Comme vous le savez probablement, Eddie a connu un destin tragique dans les derniers épisodes de la Saison 4 Volume 2. Après avoir été accusé d'un meurtre brutal, le leader incompris du Hellfire Club s'est sacrifié aux forces de Vecna tout en se déchaînant sur « Master of Puppets » de Metallica, comme dans un dernier acte de rédemption.

Lors d'interviews précédentes, la star s'est montrée ouverte à la possibilité d'un rappel, tout en évoquant l'arc narratif émotionnel d'Eddie, qui trouve courage et raison d'être après avoir été un paria. « Tout est possible, et je suis prêt à tout », a déclaré Quinn au Hollywood Reporter l'année dernière, lorsqu'on lui a demandé s'il était possible de reprendre le rôle. « Alors oui, nous verrons ».

Il n'est certainement pas impossible que les frères Duffer trouvent un moyen de ressusciter un personnage aussi populaire, pour lequel ils avaient manifestement de grands projets avant sa disparition prématurée. Peut-être que l'Upside Down a encore quelques surprises en réserve. Les spectateurs ont vu Stranger Things utiliser le voyage dans le temps, les portails interdimensionnels et toutes sortes d'éléments surnaturels pour contourner les lois de la réalité. Ramener un héros aussi aimé qu'Eddie ne semble donc pas totalement exclu, même le moyen utilisé est encore flou. Rendez-vous donc en 2025 avec la saison 5 pour en savoir plus.