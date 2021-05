Stranger Things saison 4 : des photos du tournage annoncent la mort d’un personnage-clé

Des photos du tournage de la saison 4 de Stranger Things sont apparues sur Twitter et pourraient bien être révélatrices d’une mauvaise nouvelle. En effet, on y voit dessus les deux acteurs incarnant Nancy et Jonathan répéter leur texte devant un cimetière. De quoi alimenter les nombreuses théories des fans, qui prédisent déjà la mort de l’un des personnages.

La saison 4 de Stranger Things fait de plus en plus parler d’elle. Après un arrêt de la production à cause de la pandémie de coronavirus, le tournage a repris il y a peu et Netflix multiplie les teasers à propos des prochains épisodes. Les fans, de leur côté, sont sur le qui-vive face à la moindre information, suite à une saison 3 qui s’est terminée sur un immense cliffhanger, à savoir la mort présumée de Jim Hopper. Des photos postées sur Twitter cette semaine semblent par ailleurs attester cette fin tragique.

Sur celles-ci, on découvre Natalier Dyer et Charlie Heaton, incarnant respectivement Nancy et Jonathan, apprendre leur texte devant un cimetière. « Quelque chose d’énorme se passe au cimetière d’Hawkins… Pas de nouvelles photos, ça pourrait être une des dernières scènes de la saison », ajoute le compte à l’origine de la publication. Le jeune couple vient-il se recueillir sur la tombe de leur vieil ami, comme on pourrait facilement l’imaginer ? Ou est-ce qu’un autre de leur compère a succombé aux attaques de l’Upside Down ?

Sur le même sujet : Stranger Things saison 4 — retour vers le passé d’Eleven dans cette nouvelle bande-annonce !

Qui va mourir dans la saison 4 de Stranger Things ?

Un précédent teaser diffusé par Netflix a pourtant révélé que Jim Hopper a bel et bien survécu à la fin de la troisième saison, et qu’il est retenu prisonnier par une organisation russe. Bien qu’il se retrouve en très mauvaise posture, il n’en est pas moins vivant. Il se pourrait donc que Nancy et Jonathan mènent l’enquête pour savoir ce qui est réellement arrivé au policier. Mais il se pourrait aussi qu’ils pleurent la perte d’un autre compagnon, comme semble l’affirmer le tweet.

La saison 4 s’annonce déjà comme la plus sombre de toutes, ce ne serait donc pas une surprise de voir de l’un ses personnages nous quitter. Beaucoup de soupçons se portent sur Will, cible préférée des monstres de l’Upside Down. Noah Schnapp, l’acteur derrière le rôle, a notamment posté une série d’emojis se terminant par une tête de mort, en réponse à un fan lui demandant de décrire la nouvelle saison. Sa famille aurait alors souhaité l’enterrer à Hawkins, ville de son enfance où résident ses amis.

Quoiqu’il en soit, la réponse ne nous parviendra pas avant 2022, à cause du retard accumulé sur la production. La porte est ouverte à toutes les hypothèses, et la tension ne va pas cesser de grandir dans les mois à venir. Netflix prévoyant déjà de diffuser une saison 5, la plateforme ne va sûrement pas faire la fine bouche en matière de teasers angoissants.