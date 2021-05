La quatrième saison de Stranger Things se dévoile un peu plus à travers un nouveau trailer mystérieux. Retour dans le passé sombre d'Eleven dans cette bande-annonce, qui promet décidément une saison angoissante à souhait.

Après avoir accumulé un retard conséquent sur la saison 4 de Stranger Things en raison de la pandémie, Netflix nous donne enfin des nouvelles de sa série phare. En effet, la plateforme de streaming vient de diffuser un trailer inédit et plutôt mystérieux. Il s'agit probablement d'un flashback, puisqu'on y retrouve le fameux docteur maléfique incarné par Matthew Modine, en train de s'adresser aux enfants surdoués gardés captifs dans le laboratoire secret de la ville.

Alors que le scientifique annonce une grande nouvelle aux enfants, la caméra fait un lent travelling vers la porte numéro 11, qui n'est autre que la cellule d'Eleven. On entend ensuite le docteur s'adresser à la jeune fille : “Eleven, est-ce que tu m'écoutes”, puis un gros plan sur les yeux paniqués de Millie Bobbie Brown. Et c'est tout.

Une saison 4 qui s'annonce terrifiante

Vous en conviendrez, ce trailer est pour moins cryptique et ne révèle rien du tout sur l'intrigue de cette saison 4, hormis que le passé d'Eleven et probablement celui de sa sœur Kali (qui porte le numéro 8) sera au centre de l'histoire. On regrette toutefois que la plateforme n'ait pas daigné communiquer ne serait-ce qu'une fenêtre de sortie. Il faudra malheureusement se contenter de ce trailer avant une éventuelle “vraie” bande-annonce.

Quoi qu'il en soit, l'un des acteurs principaux du show, à savoir Finn Wolfhhard (le jeune Mike Wheeler) a dévoilé qu'il s'agira de la saison de Stangers Things “la plus sombre”. Un avis confirmé par Gaten Matarazzo (l'interprète de Dustin Henderson), qui a assuré qu'il s'agit de la “saison la plus effrayante par rapport aux trois précédentes”. Du côté des producteurs et créateurs de la série, les frères Duffer, on évoque une “nouvelle horreur qui commence à faire surface, quelque chose d'enfoui depuis longtemps, quelque chose qui relie tout”. Voilà qui promet une saison sous le signe de l'angoisse et du frisson. Et vous, qu'attendez-vous de cette quatrième saison de Stranger Things ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : SlashFilm