Netflix : la vaccination est désormais obligatoire sur les tournages

Netflix a instauré un pass sanitaire sur ses tournages aux Etats-Unis. Ainsi, tous les acteurs et les équipes techniques se doivent d’être vaccinés pour continuer à travailler. Une décision logique, la Covid pouvant grandement ralentir une production.

En France, nous parlons beaucoup de la mise en place du pass sanitaire en ce moment. Une réglementation qui n’existe pas (encore) aux Etats-Unis, mais qui va faire son apparition sur les tournages de Netflix. En effet, le service de streaming impose désormais la vaccination de tous les travailleurs présents sur ses plateaux.

C’est le site Deadline qui relaie l’info. Netflix est ainsi le premier poids lourd d’Hollywood à exiger une vaccination obligatoire pour les acteurs, mais aussi l’équipe technique. Cela concerne toutes les personnes qui ont accès à la « Zone A » d’un tournage, soit l’endroit où se trouve les acteurs et où les prises de vue sont réalisées.

Netflix instaure le pass sanitaire sur ses tournages

Une décision approuvée par le syndicat des studios d’Hollywood, qui incite les différentes productions à mettre en place une politique vaccinale. Ce n’est pas la première fois qu’un vaccin est obligatoire pour accéder à un tournage, puisque par exemple, la série Gaslit de Starz en nécessitait un (l’acteur principal Sean Penn ayant fait pression pour), mais Netflix est bien le premier studio majeur à le mettre en place de manière systématique. A noter que cette obligation ne concerne pour le moment que les tournages aux Etats-Unis. Deadline précise qu’il peut y avoir des passe-droits pour des raisons médicales, mais qu’ils resteront très rares.

Une décision forte qui sera certainement prise par d’autres studios à l’avenir. Un ou plusieurs cas de Covid sur un tournage ralentissent énormément la production et font donc perdre de l’argent. Netflix en sait quelque chose, puisque le tournage de la saison 2 de The Witcher a été longuement interrompu après que plusieurs membres de l’équipe ont eu la maladie. D’autres tournages, pas de Netflix cette fois, se sont étirés pour les mêmes raison. On pense à la production chaotique The Batman, qui a été réalisé par intermittence.

Une situation que Netflix ne veut pas vivre sur ses séries et films, d’où la mise en place de cette nouvelle obligation vaccinale. Les gestes barrière déjà en vigueur sur les plateaux resteront bien entendu appliqués.

