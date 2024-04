Netflix ne fonctionne plus sur ces téléviseurs, le vôtre en fait-il partie ?

Netflix a mis à jour la liste des téléviseurs connectés compatibles avec la plateforme de streaming. Plusieurs sont laissés sur le carreau du jour au lendemain alors que tout fonctionnait parfaitement jusque là.

Vous qui utilisez Netflix, vous avez sûrement l'habitude de vous mettre devant un moment particulier. Peut-être certains soirs de la semaine pour profiter des nouveautés du mois en cours. Ou bien seulement le week-end après avoir vu ce qu'il y avait au programme ? Dans tous les cas, ce petit rituel est généralement un moment de détente mérité que l'on n'aimerait pas voir gâché. C'est pourtant ce qui est arrivé à Angélique en Belgique.

En lançant Netflix depuis l'application de sa TV connectée, elle est accueillie par le message : “Netflix n'est plus disponible sur cet appareil. Consultez la liste des appareils compatibles sur netflix.com/compatibledevices“. Elle croit à un bug, mais non : la plateforme de streaming fonctionne sur son smartphone. Seul son téléviseur fait des siennes. Le coupable se dévoile après un contact avec le service client : Netflix a mis à jour son application et depuis, plusieurs modèles de TV ne sont plus compatibles avec le service. Elle est déployée par vagues.

Netflix n'est plus disponible sur plusieurs téléviseurs après une mise à jour

Les appareils concernés sont ceux qui utilisent le système de sécurité nommé SSlv3, un protocole jugé trop ancien. La mise à jour est logique pour Axel Legay, professeur en Cybersécurité. “Si le protocole SSL est trop vulnérable, les constructeurs de téléviseurs doivent faire des mises à jour de leurs appareils, sinon les applications qui sont dessus peuvent être attaquées“, explique-t-il. Inutile de vous plaindre à Netflix, les conseillers répondront que vous pouvez toujours annuler votre abonnement.

“C'est très brutal, mais ils ont raison. Netflix a l'obligation de vous fournir un service sécurisé. Si on apprend demain que vos données ont été volées parce que moi, pirate, j'ai exploité le fait que Netflix ne mette pas à jour son protocole SSL, ce serait pire que de se mettre à dos certains utilisateurs“, ajoute l'expert. La question est maintenant de savoir quels sont les téléviseurs concernés. Le service de streaming ne le dit pas, se contentant de préciser qu'il “pourrait ne plus être disponible sur certaines TV et certains appareils de streaming fabriqués avant 2014“.



Ne comptez pas non plus sur le lien cité plus haut, il ne cite aucune liste précise. Netflix mentionne bien la possibilité de rechercher le nom de l'appareil ou de son fabriquant dans son moteur interne, mais là aussi, vous ne trouverez souvent rien. En clair, on sait qu'il s'agira surtout des :

Sony Bravia et Legacy avec écran LCD

Samsung de la gamme D, E ou F avec écran Full HD

LG, parmi lesquelles les anciennes gammes LM 6410, LM 670S, LM860V ou LM960V.

Avant de changer de modèle, vérifiez si une mise à jour n'a pas été proposée par le fabricant. Sinon, vous pouvez toujours brancher un Chromecast de Google ou un Fire TV Stick d'Amazon pour continuer à vous servir de Netflix.

