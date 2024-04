Netflix gagne toujours plus d’abonnés en 2024, merci la formule avec pub

Après une année 2023 marquée par une croissance étonnamment bonne malgré des augmentations de prix et la fin du partage du compte, Netflix continue sur sa lancée en 2024. Le nombre d'abonnés ne cesse de grimper et dépasse même les estimations des analystes.

Comme vous le savez peut-être, Netflix a enregistré en 2023 une croissance étonnamment bonne. Alors qu'on pouvait s'attendre à un déclin du nombre d'abonnés après l'instauration de la fin du partage de compte ou encore de nouvelles augmentations de prix décrétées en octobre 2023, les nouveaux inscrits ont continué à affluer.

En fin d'année 2023, le service a engrangé pas mois de 8,76 millions d'abonnés sur le dernier trimestre. Une performance exceptionnelle que la plateforme doit notamment au succès surprise de sa formule avec publicité à bas prix (5,99 € par mois en France). “L'adoption de notre plan publicitaire continue de croître – avec un adhésion en hausse de près de 70 % d'un trimestre à l'autre – et 30 % des inscriptions dans nos pays où la formule est disponible vont, en moyenne, vers notre formule publicitaire”, expliquait à l'époque Netflix à ses actionnaires.

Netflix continue d'engranger des abonnés à la surprise générale

Et sans surprise, le service de streaming américain continue sur cette belle lancée en 2024. Sur le premier trimestre, le N rouge a gagné 9,33 millions d'abonnés supplémentaires, portant ainsi son parc à près de 270 millions d'utilisateurs. De quoi faire taire les analystes du secteur, qui avaient annoncé un gain de 5 millions d'inscrits tout au plus sur cette même période. Fatalement, les finances de la firme de Los Gatos sont au vert, avec un chiffre d'affaires de 9,37 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,8 % sur un an. Le bénéficie a grimpé aussi, pour atteindre les 2,33 milliards de dollars. Des résultats excellents qui donnent tort une nouvelle fois aux prévisions des analystes.

Pour rappel, ils estimaient notamment que l'effet boule de neige de la fin du partage de compte, qui a amené de nombreux utilisateurs à souscrire à leur propre abonnement, allait prendre fin en début d'année 2024. Ce n'est visiblement pas le cas. Sans surprise, la récente formule avec publicité est devenue la nouvelle poule aux oeufs d'or de la plateforme avec une progression des inscriptions de 65 % par rapport à la fin d'année 2023. De 30 % en 2023, elle représente actuellement 40 % des abonnements dans les pays où la formule est accessible. Et quand on sait que cette offre est pour l'instant disponible dans une quinzaine de pays seulement, Netflix a encore de nombreux territoires à conquérir avec son abonnement publicitaire. De quoi garantir l'arrivée de nouveaux abonnés dans les mois à venir.

Source : AlloForfait