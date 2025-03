Cette mise à jour de SteamOS pourrait changer le visage des consoles portables, voici pourquoi

Au détour des changements annoncés pour une future mise à jour de SteamOS, une ligne retient l'attention. Elle pourrait bien marquer un tournant majeur dans le marché des consoles portables.

Depuis que Valve a relancé la mode des consoles portables (sans compter la Switch) avec son Steam Deck, plusieurs constructeurs se sont engouffrés dans le secteur. De sorte qu'aujourd'hui, trouver un appareil capable de lancer les jeux que l'on possède sur PC est très simple. Mais si nous avons l'embarras du choix en matière de marque, c'est beaucoup moins vrai si l'on veut comparer les systèmes d'exploitation des consoles en question. Vous avez SteamOS d'un côté et une version modifiée de Windows 11 de l'autre. C'est tout.

Valve est très protecteur à ce niveau. Comprendre : SteamOS est un système fermé à la manière d'iOS chez Apple. Mais l'entreprise met visiblement de l'eau dans son vin puisque début 2025, Lenovo dévoile la Legion Go S, première console portable hors Steam Deck à proposer officiellement SteamOS. Une manière de concrétiser le principe du dual-boot promis il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, cela va encore plus loin.

Steam OS pose les bases d'un gros changement pour les consoles portables

Dans les notes de mise à jour de Steam OS version 3.7.0, une version encore en bêta, on trouve les classiques corrections de divers bugs et ajouts de quelques fonctionnalités. En y regardant de plus près, une ligne en apparence anodine annonce quelque chose de très important : “Premiers pas vers la prise en charge des appareils portables autres que Steam Deck“. C'est vague, mais suffisamment clair pour comprendre que ça y est, SteamOS commence à s'ouvrir.

Nous devrions donc voir de plus en plus de consoles portables compatibles nativement avec le système de Valve. On ignore si les fabricants opteront pour le dual-boot avec Windows 11 où s'ils se passeront totalement de Microsoft. Cette dernière possibilité est cependant peu probable, surtout si la firme de Redmond se décide enfin à sortir sa Xbox portable tant attendue.