Pas besoin de Steam Machine, des PC gaming débarquent avec SteamOS préinstallé

Face à la déception engendrée par la Steam Machine, des fabricants proposent des alternatives de PC gaming déjà montés et avec SteamOS préinstallé.

Après des mois d'attente, Valve a enfin communiqué les prix pratiqués pour sa Steam Machine, sa console de salon qui permet de jouer plus pratiquement aux jeux de sa bibliothèque Steam sur sa TV. Et comme on pouvait le craindre, les tarifs sont très élevés à cause de la hausse continue des coûts des composants de mémoire, RAM comme stockage. Si bien que le rapport qualité-prix de la Steam Machine n'est pas des plus intéressants face à des PC qui évoluent dans la même gamme.

Le commerçant français LDLC a même surfé sur les déboires de la Steam Machine en commercialisant un PC offrant de meilleures performances pour un prix semblable, tout en étant évolutif, contrairement à la console de Valve. On peut néanmoins lui trouver un défaut : SteamOS n'y est pas préinstallé, il faut s'occuper de cette manipulation soi-même. Mais voilà que de nouveaux prétendants font leur apparition sur ce segment du PC prémonté qui se veut être une alternative à la Steam Machine, avec cette fois SteamOS préinstallé.

Le Steamroller est un PC déjà monté sous SteamOS

Meta PCs a en effet annoncé son Steamroller, une tour PC gaming qui tourne nativement sous SteamOS. Comme LDLC, Meta PCs a aussi essayé d'imiter le design de la Steam Machine, mais s'en éloigne tout de même bien plus. Son prix est de 1 299 USD, ce qui est plus cher que la Steam Machine ou que l'option de LDLC, mais la fiche technique est aussi plus alléchante.

Nous avons un processeur AMD Ryzen 5 9600X, couplé à une carte graphique AMD Radeon RX 7600, ainsi que 16 Go de RAM DDR5-5600, un SSD NVMe de 1 To, une carte mère B650M ou B850M compatible Wi-Fi, une alimentation de 650 W certifiée 80+ Gold et un système de refroidissement liquide de 240 mm.

Les parties CPU et GPU sont notamment plus prometteuses que sur la Steam Machine, mais il ne faut pas oublier que cette dernière a l'avantage de compter sur une configuration à grande échelle unifiée, qui sera visée par les développeurs de jeu pour optimisation. Aussi, le Steamroller se présente comme une tour PC standard, et non comme un boîtier compact qu'on peut aisément brancher à son téléviseur.