Starlink lance une offre Premium, le développement de GTA 6 est officiel, c’est le récap’ de la semaine

Un design flambant neuf pour Android Auto, Starlink lance une formule Premium hors de prix, Rockstar confirme le « développement en bonne voie » de GTA 6, c'est le récap' de la semaine.

Le prix de l’abonnement Prime d’Amazon augmente de 17%, mais rassurez-vous, seuls les États-Unis sont concernés. Elon Musk lève le voile sur la nouvelle offre Premium de Starlink, Microsoft explique pourquoi la mise à jour de Windows nécessite 8 heures et Rockstar confirme que GTA 6 est bel et bien en développement. Enfin, on fait le point sur les la mise à jour du design et les nouvelles fonctions d’Android Auto. Côté tests, smartphone gaming, tablette 2-en-1 et montre connectée sont au rendez-vous dans ce nouveau récap’ de la semaine.

Un nouveau look pour Android Auto

Nos confrères d’AndroidWorld ont partagé les changements à attendre de la mise à jour d’Android Auto : on découvre que l’interface est toujours présente mais que la barre d’état et le bouton d’appel du volet latéral ont disparu. Il semblerait que Google se soit largement inspiré de l’Apple CarPlay pour proposer une nouvelle interface plus moderne. Nos confrères ont également découvert que les utilisateurs pourront désormais afficher l’écran de leur smartphone sur celui du véhicule, et qu’il leur sera possible de rejeter un appel par message via Google Assistant.

Windows : il vous faudra 8 heures pour installer la mise à jour

Le manager programme pour Windows Update a rapporté dans un billet de blog que 8 heures sont nécessaires pour télécharger et installer la dernière mise à jour de Windows sur votre PC. En effet, comme l’explique David Guyer, les appareils auront besoin de deux heures connectés pour repérer la mise à jour, auxquelles s’ajoutent six heures pour l’installation. David Guyer encourage donc les utilisateurs à lancer les mises à jour pendant la nuit.

Starlink : un débit de 500 Mbps pour la modique somme de 2500 $…

Starlink vient de lever le voile sur le lancement de sa nouvelle offre Premium. Elon Musk promet des performances impressionnantes avec un débit descendant entre 150 et 500 Mbps. Pour bénéficier du service de luxe de la société d’Elon Musk, il faudra débourser 2500$ pour le matériel puis verser 500$ par mois pour l’abonnement. À noter que la formule Premium n’est pas encore disponible en France.

Amazon : le prix de l’abonnement Prime augmente pour la première fois en 4 ans

Alors que le prix de l’abonnement Prime n’a pas bougé depuis son lancement en France, Amazon vient d’annoncer une première augmentation aux États-Unis depuis 2018. En effet, il faudra désormais verser 139 dollars au lieu de 119 dollars pour l’abonnement annuel, et l’offre mensuelle augmente quant à elle de deux dollars par mois. Amazon explique que cette hausse tarifaire est liée aux coûts de livraison, à la hausse des salaires ou encore au catalogue de Prime Video dont les contenus ne cessent de se multiplier.

C’est officiel, GTA 6 est en développement

Rockstar vient de révéler officiellement que le tant attendu GTA 6 est actuellement en développement. L’éditeur n’en dit pas beaucoup plus, révélant simplement que « le développement est en bonne voie » et promettant de fournir de nouvelles informations dans un futur proche. Rockstar a profité de cette annonce pour également dévoiler les nouvelles fonctionnalités de GTA Online, et de GTA 5 sur Xbox Series X et PS5, qui devrait être lancé le 15 mars 2022.

Nos tests de la semaine

Coup de cœur pour l’écran OLED du Vivobook 13 Slate

Avec le Vivobook 13 Slate, Asus propose une tablette convertible 2-en-1 agréable pour moins de 700 euros. On apprécie particulièrement la qualité de son écran OLED, son autonomie et son design. Même si la connectique est plutôt moyenne et que l’on regrette l’absence d'adaptateur USB Type-A/Type-C, la présence d’un lecteur microSD est notable. Même si la puissance du Vivobook 13 Slate devrait être suffisante la plupart du temps, ses performances sont parfois insuffisantes.

Le ASUS ROG PHONE 5S PRO est le meilleur smartphone gaming du moment

Même si son prix de 1299 euros devrait en refroidir plus d’un, le ROG PHONE 5S PRO offre une expérience vraiment excellente, notamment pour les gamers. Que l’on parle du design, de l’audio, de l’écran, des accessoires ou encore des performances, Asus propose ici le meilleur smartphone gaming du moment. Rendez-vous dans notre test complet pour tout savoir du ROG Phone 5s Pro.

La Watch GT Runner de Huawei devrait séduire les sportifs

Même si le design de la Watch GT Runner est plutôt imposant avec son large cadran, la montre Huawei reste très légère et agréable à porter. Si vous aimez la course à pied, cette montre connectée est faite pour vous. Même si l’on regrette que le coaching vocal ne soit disponible qu’en anglais, le suivi sportif de la Watch GT Runner est très complet et la navigation est particulièrement fluide avec Harmony OS. On vous recommande cette montre si vous possédez un smartphone Huawei, ou au moins un Android.

