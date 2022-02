GTA 6 officialisé par Rockstar, hausse du prix d’Amazon Prime, c’est le recap !

Amazon a augmenté pour la première fois le prix de son abonnement Prime depuis 2018. La hausse ne concerne que les Etats-Unis pour l’instant. Rockstar annonce officiellement que le prochain GTA est en cours de développement. Et il est « en bonne voie ». Et une fuite révèle tout ce qu’il y a à savoir sur le Find X5 Pro. C’est le récap !

La fin de la semaine a largement été marquée par un nombre croissant de fuites à propos des Galaxy S22. Et ce n’est pas étonnant : le lancement officiel des trois téléphones (S22, S22+ et S22 Ultra) aura lieu la semaine prochaine. Mais ce n’est pas le seul Galaxy à avoir fait l’objet de fuites. Le Galaxy A53 5G, successeur du très populaire A52, a lui aussi été dévoilé par des leakers. Et il y a même des rumeurs sur l’écran du futur Galaxy S23. Les rumeurs ne sont jamais trop en avance ! Mais ce ne sont pas les informations qui nous ont marqué. Voici notre sélection.

Amazon augmente le prix de l’abonnement à Prime aux Etats-Unis

L’abonnement à Prime est une sacrée bonne affaire : livraison rapide gratuite, Prime Video, Prime Music (en partie), Twitch Premium, offres exclusives sur des jeux PC et mobile, accès aux Prime Days, etc. Le prix de l’abonnement n’avait jamais bougé depuis 2018 : 12,99 dollars par mois ou 119 dollars pour une année. Mais à partir du 18 février aux Etats-Unis, les nouveaux abonnés devront payer plus chers : 14,99 dollars par mois ou 139 dollars sur une année. Les anciens abonnés verront le prix de leur abonnement augmenter en mars. Reste à savoir si cette hausse concernera l’international, dont la France.

Nous savons tout ce qu’il y a à savoir sur le Find X5 Pro avant son lancement !

Le Find X5 Pro est certainement l’un des smartphones que nous attendons le plus à la rédaction. Son prédécesseur fait partie de notre Top 5 des meilleurs smartphones de 2021. Et nous savons que le Find X5 Pro améliorera fortement la qualité des photos grâce au coprocesseur MariSilicon X dédié. Une fuite révèle tout ce qu’il y a d’autres à savoir : les coloris, le chipset hait de gamme, l’écran très grand, la batterie généreuse, la charge ultra rapide, ainsi que l’équipement photo développée en partenariat avec Hasselblad. Nous avons hâte de le découvrir en vrai.

Rockstar avoue enfin travailler sur le prochain épisode de la saga GTA

L’info a failli passer totalement inaperçue. Elle est tout simplement placée en fin d’une lettre d’information sur les nouveautés à attendre dans les versions PS5 et Xbox Series X/S de GTA 5 et GTA Online. Et pourtant, c’est l’info jeu vidéo de la fin de la semaine : Rockstar Studios avoue enfin travailler sur GTA 6, le prochain opus de la série GTA. Selon le développeur, la gestation se déroule bien. Mais il ne s’aventure pas à donner des détails sur le calendrier. Il promet toutefois des informations fraiches très bientôt. Mais QUAND ????

