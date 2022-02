Micromania-Zing ferme 47 magasins, Facebook et Instagram bientôt inaccessibles en Europe, c’est le récap

Micromania-Zing continue sa descente aux enfers et annonce la fermeture de 47 magasins et le licenciement de 127 personnes. Les ventes dématérialisées mettent à mal l'enseigne française. De son côté, Meta vient de menacer de fermer Facebook et Instagram en Europe. La cause ? L'impossibilité de stocker les données des utilisateurs du Vieux continent sur les serveurs US. Enfin, le gouvernement lance un aide financière pour obtenir la fibre optique. C'est le récap des principales informations de ce lundi 7 février 2022.

Ce lundi 7 février 2022 a été riche en actualités, et ce dans des domaines divers. Ainsi, Samsung vient de publier une première image officielle du Galaxy S22 quelques jours avant la présentation officielle de la bête. De son côté, Orange a confirmé l'abandon définitif du réseau cuivre d'ici 2030. L'opérateur se donne 8 ans pour démanteler les millions de kilomètres de câbles posés par France Telecom durant ces trente dernières années. Enfin concernant le jeu vidéo, Google a réaffirmé son soutien sans faille à Stadia, assurant que le service n'était pas mort, loin de là. Pour garantir sa survie, la firme de Mountain View compte proposer sa technologie en marque blanche. Mais voyons ensemble les trois actus incontournables du jour.

Micromania-Zing ferme 47 magasins

Grâce à la publication d'un document interne, nous avons appris que Micromania-Zing comptait fermer prochainement 47 boutiques en France sur les 399 existantes. Encore un coup dur pour l'enseigne française, qui malgré le rachat à Zing, ne parvient pas à remonter la pente, fragilisée notamment par l'essor des ventes dématérialisées et la pénurie de semi-conducteurs qui l'empêchent d'honorer ses commandes en PS5 et Xbox Series X. Avec ce plan de restructuration, 127 employés vont se retrouver à la porte. Néanmoins, Micromania nous a précisé qu'ils profiteront tous d'une rupture conventionnelle de contrat.

Meta menace de fermer Facebook et Instagram en Europe

Meta (anciennement Facebook) envisage de fermer Facebook et Instagram en Europe. La cause ? L'impossibilité de Meta de pouvoir stocker les données des utilisateurs du Vieux Continent sur ses serveurs américains. En effet, la cour européenne a désavoué en 2020 un accord qui permettait à la compagnie californienne de procéder de la sorte. De fait, le cas du traitement des données par Meta est actuellement examiné par les autorités européennes. D'après Meta, “un manque de transfert de données de manière sûre et légale va endommager notre économie et entraverait la croissance post Covid des entreprises qui utilisent des données de l'UE”.

Le gouvernement lance une aide pour obtenir la fibre optique

Ce samedi 5 février 2022, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une augmentation de l'aide aux particuliers pour l'installation de la fibre optique. Jusqu'alors fixée à 150 €, les utilisateurs pourront désormais prétendre à un coup de pouce financier entre 300 et 600 €. Pour vérifier si vous êtes éligibles à cette aide, il faudra se rendre sur le site amenagement-numerique.gouv.fr et entrer le nom de votre commune de résidence. Cette démarche s'inscrit dans l'objectif du gouvernement de couvrir l'ensemble du territoire en fibre optique d'ici la fin 2022.

