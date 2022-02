GTA 6 est officiellement confirmé par Rockstar, il était temps !

Dans une lettre d’information postée sur son site, Rockstar annonce officiellement qu’un nouvel opus de la série GTA est en développement. Selon l’éditeur, « le développement est en bonne voie », promettant quelques informations à venir très prochainement. En attendant, GTA 5 et GTA Online arriveront sur PS5 et Xbox Series X/S le 15 mars 2022. Et Rockstar en profite pour détailler les changements.

Nous parlons de GTA 6 dans nos colonnes depuis… bientôt quatre ans ! Notre premier article sur le jeu date en effet du 6 mars 2018, alors que la carrière de GTA 5 battait son plein sur PS4 et Xbox One. A l’époque, les rumeurs parlaient déjà de Vice City, d’une femme parmi les personnages principaux et d’une date de sortie très lointaine. Il se murmurait que le jeu ne serait pas disponible avant… 2022 !

Mais ça c’était avant ! Avant la pandémie mondiale de COVID-19 qui continue d’impacter tous les secteurs économiques, dont celui des jeux vidéo. Nombreux sont les titres à avoir été repoussés. Et il semble logique que GTA 6 en fasse partie. Dès lors, il était important pour Rockstar de s’appuyer sur les acquis de sa licence fétiche : amélioration de GTA Online, remake de la trilogie de la PlayStation 2 (GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas) et annonce de GTA 5 sur console « next gen » (Xbox Series X et PlayStation 5).

Rockstar annonce enfin officiellement que GTA 6 est en développement

Mais à trop tirer sur la corde, les fans n’en peuvent plus d’attendre. D’autant que les rumeurs récentes affirment que le jeu ne sortirait finalement qu’en 2023. Rockstar a donc pris la décision d’annoncer officiellement que GTA 6 est bien en développement. Une annonce qui a eu lieu par le biais d’un message posté sur le site du développeur. Dans ce message, Rockstar confie que le développement est bien engagé. Et l’éditeur promet des informations plus précises très prochainement. Nous avons évidemment hâte !

Dans ce même message, Rockstar annonce les améliorations des versions Xbox Series X et PS5 de GTA 5 dont la sortie sur ces deux consoles est toujours prévue le 15 mars 2022. Définition 4K. Taux de rafraichissement à 60 images par seconde. Texture améliorée. Compatibilité HDR et ray-tracing. Chargement plus rapide. Prise en charge de la manette Dualsense pour la version PS5. Et importation des sauvegardes depuis la PS4 et la Xbox One (incluant aussi la progression GTA Online). Voilà des bonnes nouvelles. Notez aussi que GTA Online accompagnera GTA 5 sur les deux consoles.