Amazon augmente le prix de l’abonnement Prime de 17%

Amazon vient d'annoncer une augmentation du prix de l'abonnement Prime aux Etats-Unis. C'est la première fois depuis 2018 que le géant américain revoit ses tarifs à la hausse. La formule annuelle est désormais facturée 17% plus chère. En France, le prix de l'abonnement n'a pas bougé depuis le lancement du service.

Après Apple, Google et Meta, Amazon a publié ses résultats financiers pour l'année dernière. Malgré des importants problèmes de logistique, le géant du e-commerce annonce des résultats en forte hausse. L'action en bourse de la société a d'ailleurs progressé de près de 20% dans la foulée de la publication des résultats.

Amazon a profité de l'occasion pour revoir à la hausse le prix de l'abonnement Prime aux Etats-Unis. L'abonnement Amazon Prime, l’offre permet d’accéder au catalogue Amazon Prime Video et aux autres services inclus, dont Amazon Photos, Amazon Music, la livraison gratuite et illimitée en 1 jour, ou encore un accès à Twitch, sera désormais plus cher de 17% par an.

Amazon Prime augmente de prix aux États-Unis, et en France ?

Dès le 18 février 2022, le prix de l'abonnement annuel, plus avantageux, passera de 119 dollars à 139 dollars par an. De son côté, l'abonnement mensuel sera facturé 14,99 dollars, contre 12,99 dollars actuellement. Pour les abonnés actuels, la hausse ne sera appliquée qu'à partir du 25 mars 2022.

Pour se justifier, Amazon pointe du doigt les coûts de livraison de son service, la hausse des salaires et les ajouts au catalogue de Prime Video. “Prime Video a triplé le nombre de contenus d'Amazon Originals, avec de nouvelles séries et films comme The Boys”, annonce Amazon, citant plusieurs contenus populaires. La firme de Jeff Bezos ajoute que “les articles disponibles pour la livraison gratuite Prime ont augmenté de plus de 50 % et les membres ont économisé des milliards de dollars en achetant lors des Prime Day”.

Amazon souligne que c'est la première fois que le coût de l'abonnement grimpe depuis 2018. Pour l'heure, cette hausse des prix ne concerne que le marché américain. L'entreprise n'a pas laissé entendre que cette augmentation pourrait s'appliquer à d'autres régions du monde.

En France, le prix de l'abonnement Prime est resté inchangé depuis 2005. Dans l'Hexagone, l'abonnement coûte 5,99 € par mois ou 49 € par an. Jusqu'ici, le groupe s'est contenté de proposer un abonnement supplémentaire de 12,99 € par mois qui permet de regarder tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2.