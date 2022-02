Android Auto va bientôt faire peau neuve en s’inspirant d’Apple CarPlay

Google aurait prévu une nouvelle interface d’Android Auto. L’information est révélée par le code source de la dernière version de l’application disponible sur le Play Store. Selon les premiers retours, elle s’appuierait sur un design très inspiré de CarPlay, développé par Apple. De nouvelles fonctions sont également présentes. Voici lesquelles.

Depuis plusieurs mois, nous attendons une mise à jour esthétique d’Android Auto. Nous avons en effet évoqué le sujet dans un article publié en septembre 2021. Google avait alors publié une beta dans laquelle se cachait une nouvelle interface. Grâce à cela, nous avions découvert une fenêtre plus simple à utiliser au volant et une iconographie plus arrondie et plus proche du langage design d'Android 12.

Cinq mois plus tard, l’interface que nous avions découverte n’est toujours pas disponible pour le grand public. Cependant, elle fait toujours partie des fonctions cachées au cœur d’Android Auto. En effet, Google a publié une nouvelle version de l’application via le Play Store. Elle est numérotée 7.3.1202. Et nos confrères d’AndroidWorld ont profité de l’occasion pour décortiquer une fois encore le fichier APK. Ils ont fait une comparaison entre le code source de cette version et de la beta pour identifier les changements.

Google s'inspire de CarPlay pour moderniser l'interface d'Android Auto

Première information rapportée de l’APK, l’interface est toujours présente. Elle n’est pas activée, mais elle n’a pas été supprimée. Son nom de code reste Coolwalk. Et elle remplace Cakewalk qui a été déployée il y a trois ans. Les changements vus précédemment sont quasiment tous restés : un nouveau bouton pour revenir à l'accueil avec toutes les application et des icônes plus rondes. L’interface d’Android Auto est très inspirée par Apple CarPlay.

En revanche, Google supprime la barre d’état (où vous pouviez retrouver l’icône WiFi, réseau GSM et batterie). Ces informations sont désormais rangées dans la barre des tâches, à droite de Google Assistant. Egalement, le bouton d’appel du volet latéral a été éliminé. Il faut désormais faire un appui long pour ouvrir ouvrir ce dernier qui pourrait devenir permanent en fonction du format de l’écran de la voiture. Notez également que les contrôles musicaux restent désormais en permanence dans la barre des tâches quand une application associée est active.

Afficher l'écran de son smartphone sera bientôt possible sur Android Auto

Outre cette interface, nos confrères ont découvert deux nouveautés fonctionnelles. D’abord, vous pourrez bientôt faire apparaitre l’écran de votre smartphone sur celui de la voiture. Cette fonction miroir permettrait par exemple d’afficher une application n’est pas encore compatible Android Auto. Attention cependant, certaines sécurités empêchent la fonction de s’activer avec certaines applications, comme Netflix. Deuxième fonction : la possibilité de rejeter un appel avec un message généré par Google Assistant, comme sur Android. Voilà qui sera pratique pour garder les yeux sur la route.

Source : AndroidWorld