Starlink : l’internet par satellite dévoile une offre Premium à 500 Mb/s, son prix est hallucinant

Starlink vient de lancer une nouvelle formule Premium. L'entreprise promet un débit descendant plutôt impressionnant de 500 Mbps (au maximum). Sans surprise, le prix grimpe aussi, et il faut bien l'avouer, la facture est salée : un abonnement de 500 dollars par mois et le versement de 2500 dollars pour l'antenne haute performance.

Souvenez-vous, en novembre 2021, Starlink révèle un tout nouveau modèle de parabole au design rectangulaire. Plus légère, plus facile à transporter, cette parabole est également moins chère à fabriquer pour le constructeur. De fait, il n'est pas étonnant de voir que Starlink a choisi d'adopter ce design pour sa toute nouvelle parabole haute performance.

Et oui, figurez-vous qu'Elon Musk, le PDG du service internet par satellites, vient tout juste de confirmer l'arrivée d'une nouvelle formule d'abonnement Premium. Selon ses précisions, les abonnés pourront prétendre à une débit descendant entre 150 et 500 Mbps pour une latence comprise en 20 et 40 ms. “Cela permet une connectivité à haut débit pour les petits bureaux, les boutiques et les grands utilisateurs à travers le monde”, explique la marque.

À titre de comparaison, l'abonnement Starlink basique offre entre 50 et 250 Mbps avec une latence compris entre 10 et 20 ms. Comme vous vous en doutez, cette augmentation drastique des performances a un coût. Si la première formule représente déjà un investissement conséquent (499 $ pour le matériel et un abonnement de 99 $ par mois), Starlink Premium pousse les curseurs au maximum.

Starlink Premium : les performances s'envolent, les prix ausso

En effet, il faudra tout d'abord verser 2500 $, uniquement pour le matériel qui comprend notamment la parabole haute performance citée précédemment. Concernant l'abonnement, les utilisateurs devront débourser la coquette somme de 500 $ par mois ! Il faut ajouter à cela un acompte de 500 $ à verser pour réserver la fameuse parabole.

Outre les meilleures performances vantées par Starlink, l'entreprise assure que son service Premium sera plus performant dans des “conditions météorologiques extrêmes”, tandis que les clients auront accès à une assistance prioritaire 24/7. Pour l'instant, cette offre Premium n'est pas encore disponible en France, et impossible de savoir quand elle le sera pour le moment.

Pour rappel, Tesla a commencé à installer des paraboles Starlink près des stations Superchargeurs pour offrir le Wi-Fi à ses clients qui voudraient surfer sur la toile pendant la recharge de leur voiture. Ici encore, cette fonctionnalité n'a pas encore fait ses débuts dans l'Hexagone.

Source : The Verge