Starfield pourrait bientôt sortir sur Nintendo Switch 2, autant dire que l’on craint le pire

Un listing de Starfield sur Switch 2 vient tout juste d'être repéré à Taïwan, laissant penser que le jeu devrait bientôt sortir sur la console de Nintendo. Après le lancement proprement chaotique de ce dernier sur PS5, difficile d'être enthousiaste face à cette nouvelle.

Starfield housing prison
Crédits : Bethesda

À la sortie de Starfield, Bethesda nous avait prévenus : le jeu est bien parti pour durer 10 ans. Le studio compte bien faire de son dernier RPG de science-fiction un nouveau Skyrim, ce qui passe certes par moult extensions en tout genre, mais surtout par des portages sur toutes les machines possibles et imaginables. C'est ainsi que le titre a récemment débarqué sur PS5… accompagné de sérieux problèmes techniques.

Crashs à répétition, performances en berne, venant s'ajouter à la polémique autour du dernier DLC qui n'a pas été doublé en français, bref, les dernières semaines ont été plutôt compliquées pour les équipes de Bethesda. Pas exactement le meilleur timing, donc, pour envisager un nouveau portage. Pourtant, il semblerait que ce soit exactement ce qui est en train de se passer. À en croire Universo Nintendo, une version Switch 2 de Starfield serait sur le point de sortir.

Starfield bientôt sur Switch 2

Le média a en effet repéré une nouvelle évaluation du titre par le Taiwan Entertainment Software Rating Information Board, soit l'organisme d'évaluation et de notation des jeux du pays, sur la dernière console de Nintendo. Si cette fuite est avérée, il n'y a que peu de doute sur l'éventualité d'un portage Switch 2 de Starfield. En revanche, impossible pour le moment de déterminer la date de lancement de ce dernier, bien que ce listing semble indiquer que la sortie ne devrait pas tarder.

Sur le même sujet — Starfield : jouer en 8K à 60 FPS est possible d’une seule manière, la voici

Bethesda n'en est pas à son coup d'essai sur les consoles de Nintendo. Skyrim est bien évidemment déjà disponible sur Switch 2 (ayant d'ailleurs lui aussi souffert d'un lancement très compliqué nécessitant un patch d'urgence), ainsi que Fallout 4. Espérons que cette fois, les choses se passent plus tranquillement pour les joueurs. Comme toujours, on vous conseille d'attendre les premiers retours avant de vous jeter sur le jeu.


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