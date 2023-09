Starfield est bien parti pour durer dix ans et ce pour une raison bien précise, voici laquelle

Todd Howard, le réalisateur de Starfield, compte bien faire durer son bébé dans le temps. Pour cela, il annonce que les mods seront officiellement supportés dès 2024. Ce n’est pas une surprise, étant donné que les anciens jeux des studios Bethesda ont déjà bénéficié de ce traitement.

Qu’on l’aime ou non, il faut admettre que Starfield, le nouveau bébé de Bethesda, est un immense carton. Un démarrage canon pour un titre qui a un objectif clair : durer plusieurs années et continuer à se vendre. Pour atteindre ce but, le studio américain a déjà une idée toute trouvée inspirée de Skyrim et de Fallout 4 : le support officiel des mods.

C’est Todd Howard, le directeur créatif de Starfield, qui a annoncé la chose lors d’une interview accordée au média japonais Famitsu. Oui, il y aura bien un outil officiel de création de mod et il arrive bientôt :

« Le support des mods sera disponible l’année prochaine, nous adorons aussi cela donc nous l’encourageons vivement ».

Starfield va continuer à vivre grâce aux mods

Les mods existent déjà sur Starfield et il est possible de profondément modifier son jeu si on le souhaite. Cependant, ils ne sont pas encore officiellement supportés par Bethesda, comme ce fut le cas sur Skyrim et Fallout 4. En donnant les outils nécessaires aux fans ainsi qu’une plateforme où les partager, le studio va grandement leur faciliter la tâche.

Bethesda et les mods, c’est une grande histoire d’amour. Déjà sur Morrowind (2002), les joueurs s’en donnaient à cœur joie, modifiant parfois profondément le jeu. Cette stratégie permet aux titres de Bethesda de continuer à évoluer avec le temps, de renouveler constamment l’expérience. C’est grâce à cela (ainsi que grâce aux ressorties successives) que Skyrim est toujours aussi populaire aujourd’hui. Certains de ces mods sont même devenus des jeux à part entière, tant ils s’éloignaient du matériau de base. On peut citer l’excellent The Forgotten City sorti en 2021.

Bien que la critique ne soit pas aussi exaltée qu’elle l’avait été pour Skyrim en 2011, Starfield signe un départ canon. C’est en effet le jeu Xbox Games Studios qui a connu le meilleur lancement de l’histoire du Game Pass avec plus de six millions de joueurs le premier jour. Un succès important pour le studio américain dont le prochain jeu ne devrait pas arriver avant au moins cinq ans.