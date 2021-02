The Mandalorian saison 3 : l’un des personnages principaux se fait virer de la série après des tweets douteux

The Mandalorian saison 3 se fera sans la présence de Cara Dune. En effet, l’actrice Gina Carano a été remerciée par Disney après de nombreux tweets insultants et complotistes. La firme de Mickey a pourtant fait preuve d'une grande patience à son égard.

La saison 3 de The Mandalorian arrivera sur Disney + peu après The Book of Boba Fett, prévu pour décembre 2021. Ces nouvelles aventures se feront sans le personnage de Cara Dune, la soldate rebelle aidant Mando dans ses aventures. L’actrice Gina Carano a en effet été remerciée par Disney après de nombreux tweets douteux.

Dans un communiqué, Lucasfilm annonce la fin de son contrat :

Gina Carano n’est actuellement plus employée par Lucasfilm et il n’y a aucun plan pour elle dans le futur. Ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant des personnes en raison de leur religion et leur identité culturelle sont odieuses et inacceptables.

Disney a fait preuve d’une grande patience

Gina Carano est très active sur les réseaux sociaux et ne cache pas ses opinions politiques en faveur des Républicains. Lucasfilm l’a longtemps soutenu, malgré la pression de certains fans et l’apparition ponctuelle du hasthtag #FireGinaCarano. Mais elle est finalement allée trop loin, obligeant le studio à réagir. Ces derniers mois, l’actrice a en effet partagé de nombreuses publications très douteuses, moquant le port du masque ou criant à la fraude lors des élections américaines.

Selon The Hollywood Reporter, Lucasfilm aurait été refroidi par de telles publications dès novembre, l’obligeant même à revoir ses plans. En effet, le personnage de Cara Dune aurait pu avoir sa propre série, mais le studio aurait finalement fait machine arrière en décembre dernier. Toujours selon le site, Lucasfilm aurait alors mis l’actrice sur la sellette.

C’est finalement une énième publication douteuse qui a convaincu le studio de la mettre à la porte. Dans un post Instagram (supprimé depuis), elle avait comparé le fait d’être Républicain aux Etats-Unis en 2021 au fait d’être juif sous l’Allemagne nazie. Ce fut la goutte d’eau. Son contrat a été rompu par Disney et elle ne sera finalement plus dans la série. La firme a été patiente, et cette patience a finalement atteint ses limites.

Fait intéressant, cette nuit, Pedro Pascal, qui incarne le Mandalorien dans la série, a été embauché pour jouer le rôle de Joel dans la série HBO The Last of Us.

