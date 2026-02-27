15 millions de dossiers médicaux français en libre accès sur le Dark Web après un vol

Entre 11 et 15 millions de dossiers médicaux français ont été publiés sur le Dark Web par un hacker ayant piraté une entreprise spécialisée. Des données très sensibles sont accessibles à virtuellement n'importe qui.

Dossiers médicaux dark web
Crédits : 123RF

Quand on se rend chez le médecin, on raconte certains aspects de sa vie que l'on ne souhaite pas forcément étaler au grand jour. Le praticien a besoin d'un maximum d'informations pour mieux poser son diagnostic et ce qui se dit dans son cabinet est couvert par le secret médical. Mais il ne faut pas oublier que la majorité des données en question est retranscrite dans un dossier au format numérique. Donc susceptible d'être récupérée par un pirate.

Pas plus tard qu'au début de l'année 2026, on apprenait que 45 millions de dossiers français en tout genre étaient dans la nature. Parmi eux, un peu plus de 9 millions sont d'ordre médical. Rebelote à peine un mois et demi plus tard. Sur le Dark Web, les équipes de France 2 ont pu consulter une base de données en libre accès contenant entre 11 et 15 millions de fichiers médicaux. Elles ont également pu repérer d'où elle vient.

Sur le Dark Web, des millions de dossiers médicaux français accessibles gratuitement

On s'en doute, les données présentes sont extrêmement sensibles. En plus de celles relatives à la santé, on peut parfois y lire des choses comme “catholique non pratiquante car ses 2 frères sont suicidés“, ou “serait homosexuelle d'après sa mère“. Contactées, des personnes concernées ont confirmé la véracité de ces propos. France 2 a également pu joindre le pirate disant être à l'origine de la fuite. Il affirme d'ailleurs qu'il n'en a publié qu'une partie.

Lire aussi – L’IA met en danger vos données médicales, ce rapport tire la sonnette d’alarme

Il aurait volé les données à la société Cedegim, spécialisée dans les logiciels médicaux. Environ 25 000 cabinets et 500 centres de santé y ont recours en France selon les derniers chiffres de la CNIL. Une fois les dossiers en sa possession, le hacker aurait prévenu l'entreprise sans jamais recevoir de réponse. Cegedim n'a pas non plus donné suite aux sollicitations de France 2 à ce jour. La chaîne précise que des personnalités politiques de premier plan sont présents dans la base dérobée.

Source : France Info

