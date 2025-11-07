Star Wars : vous allez encore attendre longtemps la saison 2 d’Ahsoka

Le tournage de la saison 2 d’Ahsoka est fini. Mais la sortie de la série sur Disney+ n’est pas prête d’arriver. Le montage de la série n’est pas une priorité, à la suite des changements stratégiques chez Lucasfilm. Selon les estimations les plus éclairées, la série ne serait disponible que plusieurs années après la première saison. Explications.

Cette année, la plate-forme Disney+ a accueilli plusieurs contenus inédits liés à Star Wars. Deux séries d’animations : Tales of the Underworld, où nous retrouvons Assajj Ventress et Cad Bane, et la saison 3 de Star Wars Visions, avec entre autres le grand retour de Ronin, le sombre samouraï Sith. Et une série Live Action : la seconde saison de la série Andor. Faisant enfin le lien avec les événements du film Rogue One, cette dernière a été largement plébiscitée par la critique.

Il n’y a donc qu’une seule série Live Action dans cette liste, alors que Disney+ a diffusé deux séries live action en 2024 : The Acolyte et Skeleton Crew (avec une fin de diffusion en janvier 2025). En 2023, la plate-forme accueillait la saison 3 de The Mandalorian et la première saison d’Ahsoka. Peut-on espérer une diffusion de la seconde saison de la série Ahsoka en 2025 ? La réponse est non.

Pas de Star Wars Ahsoka saison 2 avant la rentrée 2026 ?

En effet, Lucasfilm vient de boucler le tournage de la seconde saison de sa série consacrée à l’ancienne padawan d’Anakin Skywalker. L’information a été confirmée par l’actrice principale de la série, Rosario Dawson. C’est une bonne nouvelle en soi : cela veut dire que sa diffusion est confirmée. Mais voir ces nouveaux épisodes attendra 2026. Et très certainement la fin de l’été 2026. En effet, il aura fallu attendre 10 mois entre la fin de tournage de la saison 1 et le début de la diffusion sur Disney+. Il serait logique que le même délai s’applique sur la seconde.

En apparaissant sur Disney+ en août ou septembre 2026, le premier épisode de la saison 2 suivra le dernier épisode de la saison 1 après un délai de quasiment trois ans ! C’est extrêmement long. Et cela s’explique par la nouvelle politique de Lucasfilm sur les contenus Live Action de Star Wars. La filiale de Disney souhaite remettre le 7e art au coeur de sa stratégie de production. Pour preuve, les films Star Wars au cinéma vont s’enchainer : The Mandalorian and Grogu, le 20 mai 2026, puis Starfighter le 28 mai 2027. En conséquence, les séries sont moins prioritaires. D’où les délais qui augmentent et le nombre de projets TV qui diminuent. Deux seulement sont attendus : Ahsoka saison 2 et Maul – Shadow Lord, une nouvelle série d’animation.