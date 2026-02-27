Google : les résultats de recherche vont bientôt changer pour éviter une amende record

En proie à un véritable bras de fer avec la Commission européenne depuis plusieurs mois, Google se retrouve contraint de modifier la manière dont fonctionnent ses résultats de recherche. Plus précisément, le géant américain va devoir laisser un peu de place à des services autres que les siens.

Voilà bien des années que Google enchaîne les amendes aux sommes pharamineuses imposées par l'Union européenne. En septembre dernier, la firme écopait notamment d'une sanction s'élevant à 3 milliards d'euros pour pratiques anticoncurrentielles. C'est bien là ce qu'on lui reproche le plus souvent : mettre systématiquement en avant ses propres services au détriment des alternatives, bien incapables de lutter contre le géant. Mais cette fois, il semblerait que ce dernier cherche à faire amende (sans mauvais jeu de mots) honorable.

Cette fois, c'est une affaire remontant à mars dernier que Google cherche à régler à l'amiable. À cette date, la Commission européenne ordonne à la firme de modifier ses résultats de recherche pour laisser de la place à la concurrence, notamment au niveau des services de recherche verticaux (VSS), cette section dédiée aux offres de vols, d'hôtels, bref de services en lien avec ce que vous recherchez. Selon Reuters, cette nouvelle “version” de Google ne devrait pas tarder à être déployée.

Google contraint de faire de la place à la concurrence dans ses résultats de recherche

Google teste donc actuellement une nouvelle manière d'afficher ses VSS, en se mettant en retrait au profit des acteurs spécialisés du secteur. Les services de Google continueront d'apparaître, mais les VSS les mieux classés s'afficheront en tête de liste. La place de choix reviendra aux services affichant des données en temps réel (aviation, hôtellerie, restauration, transport), s'affichant soit au-dessus soit en dessous des VSS.

Les services d'hébergement seront les premiers à bénéficier de cette nouvelle mouture de Google. Ils seront suivis par les compagnies aériennes et plateformes de recherche de vols. On ne sait pas encore quand la mise à jour sera déployée. Ni même, à vrai dire, si cette proposition sera à la hauteur des attentes de la Commission européenne. En effet, celle-ci a déjà refusé à plusieurs reprises des tentatives de Google, les jugeant trop faibles.