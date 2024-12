The Mandalorian contenait un énorme indice sur Star Wars Skeleton Crew, cette rumeur se confirme

Après la diffusion des 2 premiers épisodes de Star Wars Skeleton Crew, une rumeur concernant The Mandalorian est enfin confirmée. Les deux séries étaient bel et bien liées d'une certaine manière.

L'univers de Star Wars est vaste, très vaste. Quand une nouvelle série ou un nouveau film voit le jour, les réalisateurs sont libres de mettre en scène quelque chose d'inédit, ou bien de se raccrocher aux nombreuses œuvres déjà parues. Parfois, les liens sont clairement expliqués, mais parfois il faut attendre quelques temps avant d'affirmer si oui ou non il y en a bien un. C'est exactement ce qu'il s'est passé après la diffusion des premiers épisodes de Star Wars : Skeleton Crew sur Disney+. Attention, spoilers.

La série s'ouvre sur une scène dans laquelle des pirates s'emparent d'un cargo spatial. L'un d'eux s'appelle Vane (incarné par Marti Matulis), un alien de la race des Nikto, dépourvu de narines et affublé de cornes. Si certains ont découvert le personnage pour la première fois, d'autres ont peut-être levé un sourcil en le voyant, persuadés de l'avoir déjà vu quelque part. Mais où ? Si vous ne vous en souvenez pas, on ne peut pas vous blâmer : cela remonte à la saison 3 de The Mandalorian, la série avec le célèbre “bébé Yoda”.

Une rumeur née avec The Mandalorian se confirme dans Star Wars Skeleton Crew

Dans l'épisode 1 de la saison 3 de The Mandalorian, Vane est déjà là. Il mène un groupe de pirates sévissant dans la ville de Nevarro. Après un affrontement avec Greef Karga (Carl Weathers) et Djin Djarin (Pedro Pascal), il fuit la planète. Vane réapparaît plus tard dans l'épisode “Le Pirate“. On le voit faire un rapport à Gorian Shard, appelé “le Roi Pirate”, avant que ce dernier soit apparemment tué dans le crash de son vaisseau. S'il n'a pas survécu, on peut supposer que Vane a pris la tête du groupe.

Lire aussi – Star Wars Skeleton Crew : les notes commencent à tomber et la série s’en sort plutôt bien

Sans qu'on le sache, cela fait donc plus d'un an que The Mandalorian nous a montré les antagonistes de Star Wars Skeleton Crew. Il s'agissait d'une rumeur persistante impossible à confirmer avant la diffusion de la série, et c'est désormais chose faite. On se rappellera également que Jon Favreau, réalisateur de The Mandalorian, avait déjà laissé entendre que sa série pourrait aider à en introduire d'autres.