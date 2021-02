Star Wars The Bad Batch : Disney+ diffusera la série dès le 4 mai 2021

Star Wars The Bad Batch est la prochaine série se déroulant dans l’univers de Star Wars. Ce spin-off à The Clone Wars arrivera sur Disney + le 4 mai prochain. Les épisodes seront diffusés de manière hebdomadaire.

Disney + mise énormément sur ses licences pour attirer le public. Marvel, Pixar ou tout simplement ses licences historiques… mais aussi Star Wars. De nombreuses séries sont prévues dans l’univers créé par George Lucas et la prochaine s’intitulera The Bad Batch. Elle sera disponible sur la plateforme à partir du 4 mai prochain.

Star Wars The Bad Batch est une série d’animation dérivée de The Clone Wars. L’action débute au moment de l’épisode III et nous permettra de voir l’émergence de l’Empire d’un tout nouveau point de vue. On y suivra un escadron de soldats clones génétiquement modifiés, une unité d’élite à qui sont confiées les missions les plus dangereuses.

A lire aussi – Star : prix, contenu, tout savoir sur le nouveau service de Disney+

Les fans de Star Wars connaissent déjà les héros de The Bad Batch. En effet, l’unité avait été introduite dans le premier arc de la septième saison de The Clone Wars (exclusive à Disney +). A travers quatre épisodes, on suivait cette troupe d’élite à dans une mission de sauvetage très périlleuse. Les personnages ont tellement marqué les fans que Lucasfilm a finalement décidé de leur accorder leur propre série.

Le premier épisode sera donc diffusé sur Disney+ le 4 mai prochain, le jour de Star Wars (décidé ainsi à cause du jeu de mot May the Fourth). Le deuxième épisode sera disponible trois jours plus tard, c’est-à-dire le vendredi 7 mai. Ensuite, nous aurons le droit à un nouvel épisode tous les vendredis.

Plusieurs séries Star Wars en préparation

En plus de cette série d’animation, Disney prépare d’autres séries Star Wars, en live action, cette fois (c’est-à-dire avec de vrais acteurs). Prochainement, nous pourrons découvrir les aventures de Cassian Andord, l’espion apparu dans Rogue One et joué par Diego Luna. Ewan McGregor va de nouveau enfiler la bure d’Obi Wan Kenobi pour une série se déroulant pendant son exil sur Tatooine et Ahsoka Tano sera aussi la star de son spin-off. En décembre prochain, ce sera Boba Fett qui aura le droit à ses propres aventures. The Mandalorian reviendra également pour une troisième saison.

Deux autres séries, The Apprentice et Rangers of the New Republic, sont aussi en chantier. Cela en fait, du Star Wars.