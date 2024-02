Voici un bon plan pour les possesseurs d'une PS5 ! Chez Amazon, le SSD interne Crucial T500 2To compatible avec la console de Sony fait l'objet d'une baisse de prix.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez de la période hivernale pour acquérir un SSD interne compatible avec votre console PS5. Sur le site Amazon, le SSD Crucial T500 (PCIe Gen4 NVMe M.2) d'une capacité de 2To est vendu par le géant du commerce en ligne au prix de 136,99 euros au lieu de 205,99 euros.

Lire aussi – SSD PS5 : quel modèle NVMe choisir en 2024 et comment l'installer ?

Afin d'obtenir le tarif réduit, il suffit de cocher un coupon de réduction qui est visible sur la fiche produit et qui est valable jusqu'au 29 février 2024. Pour information, le SSD vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et bénéficie d'une garantie constructeur de cinq ans.

Le Crucial T500 est un SSD PCle 4.0 NVMe est qui deux fois plus rapide qu’un SSD Gen3 et douze fois plus rapide qu’un SATA. L'accessoire a été conçu pour accélérer les temps de démarrage, de chargement et de sauvegarde grâce à des vitesses de lecture de 7 400 Mo/s et des vitesses d'écriture de 7 000 Mo/s. Enfin, il faut savoir que le SSD en question est une version avec dissipateur thermique qui est facile à installer sur la console PS5.